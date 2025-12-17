‘Sinners’ y ‘Wicked’ lideran la preselección y no pierden su cita con los Óscar

El suspense de terror y vampiros ‘Sinners’ y la segunda parte del musical ‘Wicked’ lideran las listas de los proyectos preseleccionados a los Óscar de esta edición, en la que figuran la española ‘Sirat’, la brasileña ‘The Secret Agent’ y la argentina ‘Belén’.

La Academia de Hollywood dio a conocer este martes a las películas elegidas para determinar los nominados en las 24 categorías de los Oscar, con ambas producciones encabezando la lista en 8 categorías, incluidas mejor casting, cinematografía, maquillaje y peluquería, banda sonora, canción original, sonido y efectos sonoros.

Muy de cerca sigue el filme de Netflix ‘Frankenstein’, del director Guillermo del Toro, que figura en seis listados, mientras que ‘One Battle After Another’, del aclamado Paul Thomas Anderson, se sitúa en cinco listas.

La obra de del Toro figura en el nuevo apartado de estos premios dedicado al casting, junto a la española ‘Sirat’ y ‘One Battle After Another’, además de cinematografía, maquillaje y peluquería, banda sonora, sonido y efectos visuales.

Un clásico que llega a los Óscar

Escrita y dirigida por Guillermo del Toro, el proyecto de Netflix está basado en la novela de título homónimo escrita por Mary Shelley de 1818 y retrata la historia de Victor Frankenstein, un joven y brillante científico que da vida a una criatura en un monstruoso experimento que le lleva a la ruina.

Este clásico gótico incluye al actor guatemalteco estadounidense Oscar Isaac, en la piel del científico; Jacob Elordi como La Criatura y Mia Goth como Lady Elisabeth Harlander.

Las películas finalistas a los Óscar se anunciarán junto al resto de proyecciones nominadas a los premios más prestigiosos del cine el próximo 22 de enero y los ganadores definitivos se darán a conocer en la gala de la 98º edición de estos galardones, prevista para el 15 de marzo.