Muere Gil Gerard, recordado por su rol de héroe en la serie "Buck Rogers in the 25th Century"

Varias generaciones recordarán al ingenioso héroe de ciencia ficción de la serie "Buck Rogers in the 25th Century" (1979-81), rol encarnado por Gil Gerard. El actor murió el martes. Tenía 82 años.

Gerard perdió la batalla contra "un tipo de cáncer raro y extremadamente agresivo", anunció su esposa, Janet, en una publicación de Facebook.

"Esta mañana temprano, Gil –mi alma gemela– perdió su lucha contra una forma de cáncer rara y agresivamente violenta. Desde el momento en que supimos que algo andaba mal hasta su muerte esta mañana pasaron solo unos días. No importa cuántos años haya podido pasar con él, nunca habrían sido suficientes. Abracen fuerte a quienes tienen y ámenlos intensamente", fue el texto completo.

El actor, nacido el 23 de enero de 1943 saltó a la fama en “Buck Rogers in the 25th Century”, de 1979. Luego esta película pasó a ser una serie de televisión del mismo nombre, que tuvo 32 episodios entre 1979 y 1981.

Fue la segunda aparición de Rogers en televisión tras una serie en la década de 1950, una serie de radio y una serie cinematográfica en 1939.

La historia se basó en la novela pulp serializada de Philip Francis Nowlan, "Armagedón 2419 d. C.", publicada en 1928.

El personaje de Nowlan se llamaba Anthony Rogers. El nombre se cambió cuando la historia empezó a publicarse en los periódicos como tira cómica.

HISTORIA DE LA SERIE

Según la historia televisiva, Rogers era un piloto de la NASA del siglo XX que quedó congelado en animación cuando su nave fue impactada por una tormenta de meteoritos. Despierta 500 años después, en el año 2491. Contempla una Tierra futurista y abovedada con todas sus amenazas, incluyendo extraterrestres, pilotos espaciales y los malvados draconianos.

Tuvo ayudantes: el robot compañero Twiki y la bella piloto espacial Wilma Deering, interpretada por Erin Gray.

Nacido en Little Rock, Arkansas, Gerard trabajó constantemente en anuncios de televisión. Participó en varios otros programas de televisión y películas, incluyendo papeles protagónicos en la película para televisión de 1982 "Hear No Evil" como Dragón y en la efímera "Sidekicks" de 1986.

“Mi vida ha sido un viaje increíble”, escribió en vida Gerard en una publicación en redes sociales compartida por su esposa como recordatorio. A seguidas añadió: “Las oportunidades que he tenido, la gente que he conocido y el amor que he dado y recibido han hecho que mis 82 años en este planeta sean profundamente satisfactorios”.

En 1992, presentó el reality "Código 3", que seguía a los bomberos respondiendo a llamadas de emergencia en todo Estados Unidos. Tuvo numerosas apariciones especiales en la década de 1990, incluyendo "Días de Nuestras Vidas".

Gerard y Gray volvieron a estar juntos en 2007 para el telefilme "Huracán Nuclear". También regresaron al universo de Buck Rogers como los padres de Rogers en el episodio piloto de la serie de videos de internet "Buck Rogers Begins" de James Cawley en 2009.

Gerard habló abiertamente sobre sus adicciones a las drogas, el alcohol y la compulsión alimentaria. Fue protagonista de un documental de una hora, "Cambio de Imagen de Héroe de Acción", en 2007, después de que su peso alcanzara los 159 kilos.

Realizado por Adrienne Crow, entonces compañera de toda la vida, para Discovery Health Channel, el documental documentó su progreso tras la cirugía de bypass gástrico.

Gerard se casó y se divorció cuatro veces antes de conocer a Janet. Tuvo un hijo, el actor Gilbert Vincent Gerard, con la modelo y actriz Connie Sellecca. Su divorcio incluyó una amarga batalla por la custodia de "Gib", nacido en 1981. Sellecca obtuvo la custodia principal.

“Mi viaje me ha llevado de Arkansas a Nueva York, a Los Ángeles y, finalmente, a mi hogar en el norte de Georgia con mi increíble esposa, Janet, con quien comparto 18 años de matrimonio”, escribió Gerard en un mensaje revelado en el Facebook de ella tras el fallecimiento del actor. Luego agregó: “Ha sido un viaje maravilloso, pero inevitablemente llega a su fin, como el mío”.