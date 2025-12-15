Amy Schumer dice que ella y su esposo decidieron poner fin a su matrimonio

La comediante Amy Schumer dice que ella y su esposo, el chef Chris Fischer, han decidido poner fin a su matrimonio.

Schumer, actriz, autora y escritora, anunció la separación planeada en una publicación en las redes sociales el viernes.

“Bla, bla, bla, Chris y yo hemos tomado la difícil decisión de terminar nuestro matrimonio después de 7 años”, escribió Schumer. “Nos queremos mucho y seguiremos centrados en la crianza de nuestro hijo. Agradeceríamos que se respete nuestra privacidad en este momento”.

¡Amistosos y con todo el amor y respeto! Familia para siempre.

Schumer y Fischer se casaron en febrero de 2018 en Malibú, California. Su hijo nació en mayo de 2019.

Ambos protagonizaron juntos el programa de Food Network “Amy Schumer Learns to Cook” y la miniserie de HBO “Expecting Amy”, que documentó su difícil embarazo.

Schumer también ha dicho que su comedia dramática de Hulu “Life & Beth” es semiautobiográfica y está inspirada en su matrimonio con Fischer.

Schumer se lanzó como estrella de cine en 2015 con "Trainwreck", dirigida por Judd Apatow. Ha demostrado su talento como comediante en giras y especiales de televisión en streaming.

A principios de este año, actuó y coescribió “Kinda Pregnant”, en la que interpretó a una mujer soltera loca por los bebés que finge tener una barriga de embarazada.

Ella ha sido una defensora de la concientización sobre la endometriosis, lo que provocó que le extirparan el útero y el apéndice en 2021.

Fischer ganó el premio literario de cocina estadounidense de la Fundación James Beard en 2016 por “The Beetlebung Farm Cookbook: A Year of Cooking on Martha's Vineyard”.