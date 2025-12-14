“Zootopia 2" vuelve al número 1 en taquilla y supera los 1,000 millones de dólares a nivel mundial

“Zootopia 2" recuperó el puesto número uno en la taquilla estadounidense con 26.3 millones de dólares en su tercer fin de semana de estreno, según estimaciones del estudio el domingo, y la secuela animada de The Walt Disney Co. se convirtió en la segunda película del año en recaudar 1,000 millones de dólares a nivel mundial.

Con la llegada de “Avatar: Fire and Ash” el viernes, fue un fin de semana relativamente tranquilo en los cines. No hubo grandes estrenos nuevos, dejando a “Zootopia 2" y “Five Nights at Freddy’s 2" para disputarse el primer lugar.

La ventaja fue para “Zootopia 2", que ha acumulado rápidamente 1,140 millones de dólares en ventas de boletos a nivel mundial gracias, en gran medida, a su enorme éxito en China. Allí, ha recaudado 502.4 millones de dólares, convirtiendo a “Zootopia 2" en el mayor éxito de Hollywood en el país en años.

El único otro título de Hollywood de 2025 que superó los 1,000 millones de dólares a nivel mundial fue “Lilo & Stitch” de Disney (1,040 millones de dólares). Sin embargo, la película más taquillera del año es el éxito chino “Ne Zha 2", que recaudó casi 2,000 millones tan solo en China.

En su segundo fin de semana de estreno, la secuela de Universal Pictures y Blumhouse Productions “Five Nights at Freddy’s 2" recaudó 15,4 millones de dólares, una caída brutal del 70% desde su debut por encima de las expectativas. Aun así, con un total nacional de 95,5 millones de dólares, la producción de 36 millones es un gran éxito para Blumhouse, añadiendo otra franquicia de terror a su portafolio.

El estreno más notable del fin de semana fue “Ella McCay” de James L. Brooks, su primera película dirigida en 15 años. “Ella McCay” ganó escasos 2,1 millones de dólares en 2.500 salas, convirtiéndose en uno de los peores estrenos del año.

Pero las expectativas de taquilla no eran altas para “Ella McCay”, una comedia dramática sobre una mujer de 34 años (la debutante Emma Mackey) que se convierte en gobernadora de su estado natal.

Las críticas (22% “fresco” en Rotten Tomatoes) fueron malas, y el tipo de comedias dramáticas ganadoras de premios en las que Brooks (“Terms of Endearment”, “Broadcast News”) se ha especializado durante mucho tiempo hoy en día rara vez encuentran grandes audiencias en los cines. “Ella McCay”, con un elenco de apoyo que incluye a Jamie Lee Curtis, Ayo Edebiri y Woody Harrelson, costó 35 millones de dólares.

Con las ventas de boletos en general del año corriendo cerca de igualar las decepcionantes cifras del año pasado, según datos de Comscore, Hollywood espera que el próximo corredor de vacaciones, tradicionalmente el período de mayor asistencia al cine del año, termine 2025 con una nota alta.

Las películas en cartelera incluyen “Avatar: Fire and Ash”, “The SpongeBob Movie: Search for SquarePants”, “Marty Supreme”, “Anaconda” y “Song Sung Blue”.