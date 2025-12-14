Series y películas que no te puedes perder este diciembre

Navidad es esa época del año en la que más tiempo en familia se pasa, ese momento para conectar con los seres queridos y hacer cosas juntos, entre esas actividades están las películas y series, por esto diciembre es un mes clave para los estrenos de muchas plataformas.

Cada una cuenta con un poco de todo, ya sea acción, terror, suspenso, ciencia ficción o algo más relacionado con las fechas navideñas, por lo que todos, desde chicos a grandes van a tener algo que ver este fin de año.

Netflix

Stranger Things

Luego del estreno de la primera mitad de la quinta temporada de Stranger Things el 26 de noviembre, los fanáticos están a la expectativa de que ocurrirá a continuación con Vecna, Once y los chicos de Hawkins, llenándose de teorías que sólo podrán resolverse en dos días, el 25 de diciembre con el estreno de los capítulos 5, 6 y 7 para posteriormente finalizar la serie el 31 de diciembre con el último capítulo de una travesía que dentro de la serie inició hace cuatro años pero para el público, el equipo de actrices fue casi una década desde que todo comenzó cuando se llevaron a Will.

El gran diluvio

Como es habitual para las producciones coreanas, las catástrofes y la ciencia ficción hacen acto de presencia, en este caso un diluvio masivo inunda la Tierra, llevando a lo denominado como "el último día". Unas personas atrapadas en un edificio de apartamentos tendrán que ser sumamente inteligentes para poder afrontar la situación y sobrevivir. Se relaciona con la ciencia ficción porque la protagonista es una investigadora especializada en Inteligencia Artificial, que tomará una gran decisión, su hija o una misión que salvará a la humanidad, para saber qué hará hay que esperar al 19 de diciembre.

Otros estrenos de Netflix

La quinta temporada de “Emily in Paris” comenzará el 18 de diciembre.

“Downton Abbey¨: A New Era” el 24 de diciembre.

‘Cover-Up: Un periodista en las trincheras’ el 26 de diciembre.

Disney

Avatar

El éxito que marcó un antes y un después en el cine hace 13 años, después de su segunda parte hace unos años, vuelve Avatar con su tercera entrega a pesar de que no hay muchos detalles, gracias a su director James Cameron, sabemos que será la película más larga de la saga, también contará con el regreso de Matt Gerald como el Lyle Wainfleet, un villano de la primera película que todos daban por muerto, hay que verlo el 19 de diciembre.

Otros estrenos de Disney

La segunda temporada de "Percy Jackson y los Dioses del Olimpo" comenzará el 10 diciembre.

El documental "Taylor Swift: The Eras Tour" con su estreno a partir del 12 de diciembre de dos episodios.

Y "El Diario de Greg: La gota que colmó el vaso" el 5 de diciembre.

HBO

Happy and You Know It

El documental "Happy and You Know It", una producción de Bill Simmons se estrenará el 25 de diciembre y dará a conocer el mundo de la música infantil, revelando el proceso que han realizado y las dificultades que han tenido los artistas que se han destacado en la industria.

Otros estrenos de HBO

Blade y Blade Runner el 1 de diciembre.

Hard Knocks: In season with the NFC East el 3 de diciembre

Spider-Man: Lejos de casa, Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: No Way Home el 24 de diciembre.

Mientras que Spider-Man: Cruzando el Multiverso lo hará el 27 de diciembre.