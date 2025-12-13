Muere a los 60 años Peter Greene, el villano de la película “La Máscara”

El actor de 60 años, Peter Greene, mejor conocido por sus papeles de villano en las películas “Pulp Fiction” y “La Máscara”, murió.

Greene fue encontrado inconsciente dentro de su apartamento de Lower East Side, en Nueva York, la tarde de este viernes, confirmó Gregg Edwards, quien fue su manager por más de una década.

Según el diario The New York Post, la policía dijo que no se sospecha que haya ocurrido nada ilícito, pero que el médico forense determinará la causa de la muerte.

Greene iba a comenzar la producción del thriller independiente “Mascotas” junto a su colega Mickey Rourke y el director Kerry Mondragón.

Nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Greene se escapó de su casa a los 15 años y vivió en las calles de la Gran Manzana, donde inició su adicción a las drogas. En 1996, declaró a la revista Premier que también estuvo involucrado en el narcotráfico.

Greene buscó ayuda profesional para rehabilitarse después de intentar suicidarse en marzo de 1996.

Además de su interpretación del asesino en serie de “Pulp Fiction”, entre sus actuaciones también destacan sus protagónicos en “Laws of Gravity”, “Clean, Shaven”, “Blue Streak” y “Training Day”.