Director de Hollywood es condenado por estafar con 11 millones de dólares a Netflix

Un director de Hollywood fue declarado culpable el jueves de estafa de haber hecho a Netflix por 11 millones de dólares por un programa que nunca se materializó, mientras que en su lugar usó el dinero para compras lujosas que incluían varios Rolls-Royce, un Ferrari y alrededor de un millón de dólares en colchones y ropa de cama de lujo.

Carl Erik Rinsch, mejor conocido por dirigir la película “47 Ronin”, fue condenado por fraude electrónico, lavado de dinero y otros cargos, según registros judiciales y un portavoz de los fiscales federales en Nueva York.

En una declaración, el abogado de Rinsch, Benjamin Zeman, dijo que pensaba que el veredicto era incorrecto y "podría sentar un precedente peligroso para los artistas que se ven envueltos en disputas contractuales y creativas con sus benefactores, en este caso una de las compañías de medios más grandes del mundo, y que se encuentran acusados por el gobierno federal de fraude".

Los fiscales dijeron que Netflix había pagado inicialmente a Rinsch alrededor de 44 millones de dólares por un programa de ciencia ficción inacabado llamado "White Horse", y luego envió otros 11 millones de dólares después de que él dijera que necesitaba fondos adicionales para finalizar la producción.

Pero en lugar de destinar el dinero al programa, Rinsch desvió el efectivo a una cuenta personal donde realizó una serie de inversiones fallidas, perdiendo alrededor de la mitad de los 11 millones de dólares en un par de meses, según los fiscales.

Luego puso los fondos restantes en el mercado de criptomonedas, obteniendo algunas ganancias, aunque Rinsch luego depositó el dinero en su propia cuenta bancaria.

Luego vinieron las compras ostentosas, según la fiscalía. Rinsch adquirió cinco Rolls-Royce y un Ferrari, además de 652.000 dólares en relojes y ropa. También compró dos colchones por unos 638.000 dólares y gastó otros 295.000 dólares en ropa de cama y sábanas de lujo. Además, utilizó parte del dinero para pagar aproximadamente 1,8 millones de dólares en facturas de tarjetas de crédito, según la fiscalía.

Rinsch nunca terminó el programa. Su sentencia está fijada para abril.

Netflix se negó a hacer comentarios.