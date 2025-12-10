Premios La Silla se transmitirán el 18 de diciembre por RTVD

La Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria de Cine (ADOCINE) celebró el tradicional cóctel de nominados de los Premios La Silla 2025, una velada navideña que reunió a los protagonistas del cine nacional en el Bar Teatro Roraima del centro comercial Sambil.

La gala de La Silla será transmitida el jueves 18 de diciembre por RTVD, y por primera vez se presentará como un especial audiovisual postproducido con técnicas cinematográficas, elevando la experiencia visual para la audiencia.

Los presentadores oficiales de esta edición serán Tita Hasbún e Ico Abreu, miembros directivos de ADOCINE, junto a talentos de RTVD y reconocidas figuras del cine dominicano.

Durante el evento, se hizo entrega de las medallas a los nominados, como reconocimiento a su excelencia y aportes al desarrollo cinematográfico del país.

El encuentro, en un ambiente de celebración, también sirvió para compartir detalles exclusivos de lo que será la gala de este año.

“Estamos muy emocionados con toda la novedad que trae esta entrega número 11 de Premios La Silla. Como Asociación, seguimos comprometidos con seguir promoviendo todo lo bueno que sigue pasando con el cine dominicano, porque entre tantos temas que podrían alterar la paz colectiva, nosotros seguimos siendo una industria de buenas noticias”, expresó Danilo Reynoso, presidente de ADOCINE.

Esta decimoprimera edición marca un nuevo capítulo en la consolidación de estos galardones como referente de la excelencia cinematográfica en República Dominicana. Entre sus novedades, destaca la incorporación de la categoría Mejor Película Animada, así como la participación del público general mediante voto popular en las categorías de Mejor Afiche y Mejor Tráiler.

Durante el acto también ofreció unas palabras Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la Dirección General de Cine (DGCINE): “Queremos felicitar de manera muy especial a todos los nominados de los Premios La Silla, un reconocimiento que celebra la calidad, el talento y lo más destacado del cine dominicano. Cada nominación es reflejo del esfuerzo, la dedicación y la pasión que nuestros creadores ponen en cada proyecto, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra identidad cinematográfica.”

Entre los anuncios más relevantes de la noche, se confirmó un reconocimiento a los ex presidentes de ADOCINE, Iván Reynoso y Hans García, por su labor en la defensa pública de la Ley de Cine.