Jorge E. Ruiz Cano revela la importancia del Caribe en la animación de "Zootopia 2"

Walt Disney Animation Studio es el estudio que ha traído grandes clásicos y éxitos de la animación desde "Blancanieves y los Siete Enanitos" en 1937. Una de sus más rotundas victorias en taquilla de este siglo ha sido "Zootopia", película sobre una metropolis mamífera del mismo nombre, que se estrenó en 2016.

A muchos tomó de sorpresa el anuncio de una secuela de este filme para estrenarse este pasado noviembre de 2025, mas si notamos el patrón de secuelas y remakes que Disney ha traído los últimos años, no debería asombrar al público esta decisión.

Jorge E. Ruiz Cano, animador de "Zootopia 2" y muchas otras películas del estudio en los últimos 15 años, contó al Listín Diario lo honrado que se siente de llevar el Caribe consigo y poder plasmarlo en la animación de estos personajes.

“Esa originalidad, esa resistencia, esas experiencias que tenemos nosotros [los latinoamericanos] y que traemos al plato, es lo que, yo creo que, el estudio [Walt Disney Animation Studios] más valora de mi”. Ya sea en un movimiento o una expresión, se puede observar la influencia del contexto de proveniente de los animadores como Jorge, quien menciona que “Aunque no sea Nick [el personaje protagonista de Zootopia], yo veo a través de los ojos de Nick, y es imposible para mi dejar mi Caribe atrás”

Video Zootopia 2. Trailer



Ruiz Cano también expresó su admiración y fascinación por la mezcla de culturas que se puede ver en el estudio mientras cientos o hasta miles de personas trabajaban en la película.

“Nosotros en el equipo sabemos que hay un valor gigante en que tengamos una diversidad de opiniones, una diversidad de originalidad. Así sea ‘Encanto’ que es más cercano a nosotros o así sea ‘Zootopia’ es una condición muy humana” expresó “Mientras más colores y sabores tengamos en el estudio, somos un equipo más poderoso.

“A mí me encanta nuestra historia, nuestras historias son lo máximo”, dijo cuando la representante de Listín Diario le preguntó por lo que desea ver que surja en el cine de animación latinoamericano. “Yo soy fan de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia… Mientras más lejos estoy yo de mi gente, más orgulloso estoy”.

Expresó que con la accesibilidad de la educación en la actualidad, gracias al internet “si tienes ganas, tienes acceso a aprender y crecer, y eso te da la capacidad de decir las historias”.

El animador dijo que desea ver nuestras historias contadas por los mismos latinoamericanos sin tanto nivel de traducción. Incluso historias que nos son latinoamericanas, contadas por los mismos latinoamericanos.

“Desde niño, siempre quise ser animador de Disney y tengo casi 15 años acá”, comentó cuando se le preguntó cuales sueños le faltan por cumplir. “Me encantaría dirigir, algunas veces me dan ganas de abrir mi propia galería porque me encanta dibujar y me encanta educar”, expresó Ruiz Cano, quien también es maestro en California Institute of Arts, quien siempre quiso estudiar allá, mas no lo logró en su momento.

Luego agregó: “Quisiera seguir educando, pero también estoy encantado en este estudio porque me recuerda que yo no sé nada”.

Zootopia 2 ya se estrenó y se proyecta en todos los cines de República Dominicana, mientras que la primera parte se encuentra en streaming en Disney+.