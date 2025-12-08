Estos son los nominados a los Globos de Oro 2026

Se anunciaron los nominados a los Premios Globo de Oro 2026 y “One Battle After Another” es la principal nominada de este año.

Aquí está la lista de nominados a los premios de este año, que se entregarán el 11 de enero en el Beverly Hilton. Nikki Glaser será la presentadora de la ceremonia.

Cine

Mejor película dramática

“Frankenstein” ; “Hamnet” ; “Fue solo un accidente” ; “El agente secreto”; “Valor sentimental” ; “Pecadores”.

Mejor película, musical o comedia

“Luna Azul” ; “Bugonia” ; “Marty Supreme”; “No hay otra opción”; “Nouvelle Vague ”; “Una batalla tras otra”.

Mejor interpretación de una actriz en una película dramática

Jessie Buckley, “Hamnet”; Jennifer Lawrence, “Muere mi amor” ; Renate Reinsve, “Valor sentimental”; Julia Roberts, “Después de la caza” ; Tessa Thompson, “Hedda” ; Eva Victor, “Sorry Baby”.

Mejor interpretación de un actor masculino en una película dramática

Joel Edgerton, “Train Dreams” ; Oscar Isaac, “Frankenstein”; Dwayne Johnson, “The Smashing Machine” ; Michael B. Jordan, “Sinners”; Wagner Moura, “El agente secreto”; Jeremy Allen White, “Springsteen: Líbrame de ninguna parte”.

Mejor interpretación de una actriz en una película, musical o comedia

Rose Byrne, “Si tuviera piernas te patearía” ; Cynthia Erivo, “Wicked: For Good” ; Kate Hudson, “Song Sung Blue”; Chase Infiniti, “Una batalla tras otra”; Amanda Seyfried, “El testamento de Ann Lee”; Emma Stone, “Bugonia”.

Mejor interpretación de un actor masculino en una película, musical o comedia

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”; George Clooney, “Jay Kelly” ; Leonardo DiCaprio, “Una batalla tras otra”; Ethan Hawke, “Luna azul”; Lee Byung-hun, “No hay otra opción”; Jesse Plemons, “Bugonia”.

Mejor interpretación de una actriz en un papel secundario

Emily Blunt, “The Smashing Machine”; Elle Fanning, “Sentimental Value”; Ariana Grande, “Wicked: For Good”; Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”; Amy Madigan, “Weapons” ; Teyana Taylor, “One Battle After Another”.

Mejor interpretación de un actor masculino en un papel secundario

Benicio Del Toro, “Una batalla tras otra”; Jacob Elordi, “Frankenstein”; Paul Mescal, “Hamnet”; Sean Penn, “Una batalla tras otra”; Adam Sandler, “Jay Kelly”; Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”.

Logro cinematográfico y de taquilla

“Avatar: Fuego y Ceniza”; “F1” ; “Cazadores de Demonios KPop” ; “Misión: Imposible – El Ajuste de Cuentas Final” ; “Pecadores”; “Armas”; “Wicked: Para Siempre”; “Zootopia 2”.

Mejor película en idioma no inglés

“Fue solo un accidente”, Francia; “No hay otra opción”, Corea del Sur; “El agente secreto”, Brasil; “Valor sentimental”, Noruega; “Sirāt”, España; “La voz de Hind Rajab”, Túnez.

Mejor película animada

“Arco”; “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”; “Elio” ; “KPop Demon Hunters”; La pequeña Amélie o el personaje de Rain”; “Zootopia 2”.

Mejor director

Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra”; Ryan Coogler, “Pecadores”; Guillermo del Toro, “Frankenstein”; Jafar Panahi, “Fue solo un accidente”; Joachim Trier, “Valor sentimental”; Chloé Zhao, “Hamnet”.

Mejor guión

“Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson; “Marty Supreme”, de Ronald Bronstein y Josh Safdie; “Pecadores”, de Ryan Coogler; “Fue solo un accidente”, de Jafar Panahi; “Valor sentimental”, de Eskil Vogt y Joachim Trier; “Hamnet”, de Chloé Zhao y Maggie O'Farrell.

Mejor banda sonora original

“Frankenstein”, Alexandre Desplat; “Pecadores”, Ludwig Göransson ; “Una batalla tras otra”, Jonny Greenwood; “Sirāt”, Kangding Ray; “Hamnet”, Max Richter; “F1”, Hans Zimmer.

Mejor canción original

“Dream as One”, de “Avatar: Fire and Ash”; “Golden”, de “KPop Demon Hunters”; “I Lied to You”, de “Sinners”; “No Place Like Home”, de “Wicked: For Good”; “The Girl in the Bubble”, de “Wicked: For Good”; “Train Dreams”, de “Train Dreams”.

Televisión

Mejor serie de televisión, drama

“El diplomático”; “El Pitt”; “Pluribus”; “Severance”; “Slow Horses”; “El loto blanco”.

Mejor serie de televisión, comedia o musical

“Abbott Elementary”; “El oso”; “Hacks”; “Nadie quiere esto” ; “Solo asesinatos en el edificio”; “El estudio”.

Mejor interpretación de una actriz en drama

Kathy Bates, “Matlock”; Britt Lower, “Severance”; Helen Mirren, “Mobland”; Bella Ramsey, “The Last of Us” ; Keri Russell, “The Diplomat”; Rhea Seehorn, “Pluribus”.

Mejor interpretación de un actor masculino en drama

Sterling K. Brown, “Paraíso” ; Diego Luna, “Andor” ; Gary Oldman, “Caballos lentos” ; Mark Ruffalo, “Task”; Adam Scott, “Severance” ; Noah Wyle, “The Pitt”.

Mejor interpretación femenina de una serie de televisión, musical o comedia.

Kristen Bell, “Nadie quiere esto”; Ayo Edebiri, “El oso”; Selena Gomez, “Solo asesinatos en el edificio”; Natasha Lyonne, “Cara de póquer”; Jenna Ortega, “Miércoles”; Jean Smart, “Hacks”.

Mejor interpretación de un actor masculino, serie de televisión, musical o comedia

Adam Brody, “Nadie quiere esto”; Steve Martin, “Solo asesinatos en el edificio”; Glen Powell, “Chad Powers”; Seth Rogen, “El estudio”; Martin Short, “Solo asesinatos en el edificio”; Jeremy Allen White, “El oso”.

Mejor serie limitada, serie antológica o película hecha para televisión

“Adolescencia” ; “Todo es culpa suya”; “La bestia en mí”; “Black Mirror”; “La novia”; “Morir por sexo”.

Mejor actuación de un actor masculino en una serie limitada, serie antológica o película hecha para televisión

Jacob Elordi, “El estrecho camino hacia el norte profundo”; Paul Giamatti, “Black Mirror”; Stephen Graham, “Adolescencia”; Charlie Hunnam, “Monstruo: La historia de Ed Gein”; Jude Law, “Conejo negro”; Matthew Rhys, “La bestia en mí”.

Mejor actuación de una actriz en una serie limitada, serie antológica o película hecha para televisión

Claire Danes, “La bestia en mí”; Rashida Jones, “Black Mirror”; Amanda Seyfried, “Long Bright River”; Sarah Snook, “Todo culpa suya”; Michelle Williams, “Morir por sexo”; Robin Wright, “La novia”.

Mejor interpretación de una actriz en un papel secundario

Carrie Coon, “El loto blanco” ; Erin Doherty, “Adolescencia”; Hannah Einbinder, “Hacks”; Catherine O'Hara, “El estudio”; Parker Posey, “El loto blanco”; Aimee Lou Wood, “El loto blanco”.

Mejor interpretación de un actor masculino en un papel secundario

Owen Cooper, “Adolescencia”; Billy Crudup, “The Morning Show”; Walton Goggins, “El loto blanco”; Jason Isaacs, “El loto blanco”; Tramell Tillman, “Severance”; Ashley Walters, “Adolescencia”.

Mejor actuación en comedia stand-up en televisión

Bill Maher, “¿Alguien más está viendo esto?”; Brett Goldstein, “La segunda mejor noche de tu vida”; Kevin Hart, “Actuando según mi edad”; Kumail Nanjiani, “Pensamientos nocturnos”; Ricky Gervais, “Mortalidad”; Sarah Silverman, “PostMortem”.

El mejor podcast

“Experto en el sillón con Dax Shepard”; “Llámala papá”; “Buena conversación con Amy Poehler”; “El podcast de Mel Robbins”; “ SmartLess” ; “Primero de NPR”.