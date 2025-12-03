La IA divide a Hollywood: Directores de "Avatar" y "Frankenstein" arremeten contra su uso

Como muchos otros miembros de la industria cinematográfica, James Cameron se ha pronunciado en los últimos tiempos sobre el uso de la Inteligencia Artificial en su oficio. El director, que forma parte de la junta directiva de Stability AI, no ha dudado en resaltar las bondades de la tecnología, pero no por ello ha dejado de abogar por lo humano, dejando claro el craso error que sería intentar sustituir a las personas por IA, algo que, tras la creación de la "actriz" Tilly Norwood, no parece tan descabellado.

En una entrevista concedida a CBS Sunday Morning, el tres veces ganador del Oscar habló de su afinidad por la técnica de captura de movimiento (indispensable en su aclamada saga de ciencia ficción Avatar), refiriéndose a ella como la forma de actuación "más pura".

"Durante años, existía la sensación de que 'están haciendo algo extraño con los ordenadores y están sustituyendo a los actores', cuando en realidad, una vez que profundizas y ves lo que estamos haciendo, es una celebración del momento entre el actor y el director, y del momento entre los actores. Es una celebración de lo que yo llamo la santidad del momento de la interpretación del actor", explicó Cameron, señalando que "el otro extremo del espectro es la IA generativa", a través de la cual se puede "inventar una actuación desde cero", algo que él no defiende. "Es como, no. Eso me parece horrible", aseguró.

"No quiero que un ordenador haga lo que me enorgullece poder hacer con los actores. No quiero sustituir a los actores, me encanta trabajar con ellos", expresó el cineasta que, en todo caso, también remarcó, como en pasadas ocasiones, la utilidad de la nueva tecnología en otros aspectos, como abaratar los costes de efectos especiales. "En este momento, las películas imaginativas, fantásticas, de ciencia ficción... están empezando a desaparecer como género porque son caras", observó, exponiendo cómo las nuevas películas se podrían beneficiar de los avances.

Por otro lado, el director de cintas como Titanic, Terminator o Aliens: El regreso se muestra optimista respecto a que la IA pueda llegar a socavar su trabajo y el del resto de artistas. "Podría ser, pero también nos obliga a fijarnos unos estándares muy estrictos y a seguir siendo imaginativos y creativos... Lo que la IA generativa no puede hacer, es crear algo nuevo que nunca se haya visto antes", razonó, exponiendo que, lo máximo que se puede obtener es una mezcla de lo ya creado, el "promedio" de "todo el arte y la experiencia humanos".

Así, según Cameron, con la IA no se puede tener "la experiencia vital única y las peculiaridades de cada guionista" ni las "idiosincrasias de un actor en particular". Es más, el director opina que el creciente uso de estas herramientas provocará que "el acto de la interpretación, el acto de ver realmente a un artista creando en tiempo real se convierta en algo aún más sagrado".

Guillermo del Toro

La 35.ª edición de los Premios de Cine Gotham ha concedido a Frankenstein el Tributo Vanguard, reconocimiento honorífico destinado a "películas pioneras que amplían los límites del cine mediante decisiones artísticas valientes". Durante la recogida del galardón, Guillermo del Toro, el director del filme, ha rendido homenaje a Mary Shelley, reivindicado el trabajo de su equipo y lanzado un mensaje contra el uso de inteligencia artificial en el cine.

"Quiero decirle al resto de nuestro extraordinario reparto y a todo el equipo que el arte de cada uno de ellos brilla en cada fotograma de esta película, que se hizo deliberadamente por seres humanos y para seres humanos", continúa en su discurso Del Toro, que ha querido agradecer el trabajo de su equipo antes de cargar contra la inteligencia artificial: "Los diseñadores, los constructores, el departamento de maquillaje y peluquería, el vestuario, los directores de fotografía, los compositores, los montadores este homenaje les pertenece a todos ellos. Me gustaría extenderles nuestra gratitud y decir que le jodan a la inteligencia artificial".

La contundente frase final enlaza con una postura que el cineasta mexicano defiende desde hace años. En entrevistas recientes ha asegurado que preferiría "morir" antes que utilizar inteligencia artificial en sus películas y ha descrito la animación creada con estas herramientas como "un insulto a la vida misma", insistiendo en que la IA "puede producir salvapantallas semiconvincentes, pero no arte auténtico".