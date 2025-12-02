Premios La Silla ya tiene sentados a sus nominados a lo mejor del cine dominicano 2025

La Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (ADOCINE) anunció el inicio de la segunda fase de votaciones de los Premios La Silla 2025, correspondientes a su undécima entrega.

Tras el cierre de la primera ronda el 23 de noviembre, quedaron oficialmente definidos los finalistas que avanzan a esta etapa clave.

Desde el 1 y hasta 10 de diciembre, los miembros de ADOCINE ya utilizan la plataforma interna del gremio para evaluar cada categoría, mientras que por primera vez el público general podrá participar en dos categorías específicas.

“Este año representa un hito para el cine dominicano: por primera vez se integraron las distintas asociaciones profesionales que conforman la industria, ampliando la diversidad y solidez del proceso de selección. Su participación agrega una mirada técnica, especializada y representativa del sector”, afirmó el presidente de ADOCINE, Danilo Reynoso.

Novedades centrales de la XI entrega

Por primera vez en la historia de los Premios La Silla, las categorías Mejor Producción Cinematográfica y Mejor Director cuentan con 10 nominaciones cada una.

Además, 14 categorías presentan 8 nominados, y 3 categorías incluyen 6 postulaciones, llegando a un estimado de 160 nominaciones en total.

Además surge una nueva categoría: Mejor Película Animada, lo que refleja un año de intensa actividad audiovisual y un fuerte impulso creativo en toda la industria.

Otra novedad es la incorporación del voto popular en las categorías de Mejor Afiche y Mejor Tráiler, una iniciativa diseñada para acercar aún más al público al proceso y valorar el impacto de las piezas promocionales desde la mirada de la audiencia.

Los miembros de ADOCINE también contarán con visualizaciones exclusivas de los filmes finalistas, autorizadas por las casas productoras, lo que permite un proceso de evaluación más completo y justo.

En Mejor Producción Cinematográfica, la diversidad narrativa del año se refleja en títulos como "La bachata de Biónico", "Aire, solo respira", "La Grande", "Pepe", "Pérez Rodríguez", "Sugar Island", "El día de la tormenta", "Boca Chica", "Tíguere" y "El Silencio de Marcos Tremmer". Estas obras representan distintas miradas, estilos y propuestas dentro del panorama actual del cine dominicano.

Nominados a dirección cinematográfica: Yoel Morales ("La bachata del biónico"), Tito Rodríguez ("La Grande"), Tomás Pichardo Espaillat ("Olivia y las nubes"), Jean Gabriel Guerra y Jonathan Meléndez ("Capitán Avispa"), Leticia Tonos ("Aire, solo respira").

Por igual, Humberto Tavárez ("Pérez Rodríguez"), Gabriella A. Moses ("Boca Chica"), Nelson Carlo de los Santos Arias ("Pepe"), José María Cabral ("Tíguere") y Johanné Gómez Terrero ("Sugar Island").

Los actores nominados: Jalsen Santiago, "Azarias"; Gerardo Cuervo Mercedes, "El día de la tormenta"; Manny Pérez, "Tíguere"; Manuel Raposo, y "La bachata del biónico".

También, Yasser Michelén, "El trayecto"; Joshua Wagner, "Pérez Rodríguez"; Pepe Sierra, "Libélula", y Jean Cruz, "Boca Chica".

Las actrices nominadas: Lumy Lizardo, "La Grande": Mariela Pichardo, "La Grande"; Ana Minier, "La bachata del biónico"; Yelidá Díaz, "Sugar Island".

Además, Sophie Gaelle Gómez, "Aire, solo respira"; Judith Rodríguez, "Libélula"; Stephany Liriano, "Pérez Rodríguez", y Evelyna Rodríguez, "Cuando te toca".

El apartado de Mejor Documental reúne producciones que destacan por su profundidad temática y sensibilidad: "Por Eso Vengo al Río", "Fotógrafo de la 40", "Rock del Caribe: Primera Etapa" y "Aquí Estamos", cuatro obras que capturan diversas realidades sociales y culturales del país.

En Mejor Comedia, los nominados son: "Cuando te toca", "El trayecto", "La tercera edad" y "¿Vienes o voy?" celebran la riqueza del humor dominicano y la versatilidad de quienes lo construyen desde la narrativa cinematográfica.

Mientras que la categoría de Mejor Animación resalta el trabajo de dos producciones clave del año: "Capitán Avispa" y "Olivia & Las Nubes", ambas reconocidas por su calidad artística y su aporte al desarrollo de la animación local.

Un nuevo sistema de votación

Esta etapa combina la mirada del público y la evaluación profesional, integrándolos por primera vez dentro del proceso.

El público podrá participar en las categorías de Mejor Afiche y Mejor Tráiler, accediendo a un formulario abierto donde podrá visualizar las piezas nominadas y seleccionar sus favoritas. Esta participación busca que las audiencias se conecten más directamente con la premiación e interactúen con su identidad visual.

En paralelo, los miembros de ADOCINE continuarán valorando las demás categorías desde la plataforma privada del gremio, contando con materiales y visualizaciones exclusivas que permiten una evaluación técnica y equilibrada.

Ambos sistemas convergen para crear un proceso más inclusivo, transparente y representativo del ecosistema cinematográfico dominicano.

Una edición que marca un antes y un después

La ampliación histórica de nominaciones y categorías, la incorporación del público y la participación de asociaciones profesionales convierten esta XI entrega en una de las más completas y participativas hasta la fecha. El ambiente dentro del gremio es de gran expectativa, entusiasmo y reconocimiento al crecimiento sostenido que vive el cine dominicano.

La gala oficial de los Premios La Silla 2025 se celebrará en diciembre de este mismo año.

La fecha definitiva será anunciada durante la Gala de los Seleccionados, a celebrarse el lunes 8 de diciembre, donde la directiva de ADOCINE, encabezada por Danilo Reynoso, también dará a conocer la modalidad del evento.