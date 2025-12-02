"Milly, reina del merengue" se estrenará en el Festival de Cine Global

El Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) anunció que la película "Milly, reina del merengue", dirigida por Leticia Tonos, será la obra inaugural de su edición número 18, con estreno mundial el 28 de enero de 2026 en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito.

En este mismo acto, el festival rendirá tributo al legado de dos de las figuras femeninas más influyentes del arte y la cultura dominicana: Cecilia García, reconocida por su trayectoria polifacética en teatro, cine y música; y Milly Quezada, la artista que ha llevado el merengue dominicano a escenarios internacionales durante décadas.

Milly, reina del merengue es un musical que narra la vida de Milly Quezada, quien emigró siendo muy joven a Estados Unidos para escapar de la guerra civil dominicana. Su llegada al Washington Heights de los años setenta, en pleno auge del Latin Boom, marcó el inicio de un viaje personal de búsqueda, autovaloración y afirmación de su identidad.

La película retrata tanto su carrera artística como su historia íntima, abordando temas como la identidad, la memoria y la resiliencia. La directora Leticia Tonos presenta una obra que combina sensibilidad, rigor histórico y un acercamiento humano a los desafíos y triunfos de la popular cantante.

Escena de la película que trata sobre la vida de la merenguera Milly Quezada, dirigida por Leticia Tonos.

UNA EDICIÓN HISTÓRICA

El FCGSD celebrará su décimo octava edición del 28 de enero al 4 de febrero de 2026, con Caribbean Cinemas en Galería 360 como sede principal. En esta ocasión, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) culmina la celebración de su vigésimo quinto aniversario, mientras el festival inicia su camino hacia dos décadas de historia, que se conmemorarán plenamente en enero de 2028.

Hungría, País Invitado de Honor

Este año, Hungría será la cinematografía destacada del festival. La muestra incluirá obras de grandes maestros del cine húngaro, así como producciones contemporáneas que mantienen la tradición estética y humanista del país. Esta invitación reafirma el compromiso del FCGSD con el diálogo cultural entre Europa y el Caribe.

Reconocimientos a figuras del cine y la cultura. El festival rendirá homenaje a personalidades cuyo trabajo ha marcado profundamente el cine, la cultura y la cooperación internacional. Entre ellos figuran José Rafael Lantigua, Agliberto Meléndez, René Fortunato, Cecilia García, Milly Quezada, Brigitte Veyne y Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas, quien recibirá el Premio Camilo Carrau 2026 por su contribución al desarrollo de la industria cinematográfica en la región.

Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global de Santo Domingo.

Formación y competencias internacionales: la edición 2026 incorpora el curso internacional Pensar la obra en clave de producto: marketing de desarrollo y estrategia comercial, impartido por la ESCAC en alianza con FUNGLODE, IGLOBAL y DGCINE. El programa está dirigido a productores y cineastas con interés en fortalecer proyectos con proyección global.

El FCGSD contará además con seis competencias internacionales en las categorías Opera Prima Animación Carlos Cabral, Opera Prima Documental Fernando Báez, Opera Prima Ficción Jimmy Sierra, Corto Global Animación, Corto Global y Opera Prima Cortometraje Claudio Chea. Estas secciones consolidan al festival como plataforma para nuevos talentos y obras innovadoras.

Una semana dedicada al cine, la identidad y el pensamiento global

Con esta programación, el Festival de Cine Global de Santo Domingo inicia una edición que celebra la excelencia artística, la memoria cultural dominicana y el papel del cine como puente entre generaciones y naciones. La historia de Milly Quezada servirá como punto de partida para una semana de proyecciones, conversatorios, clases magistrales, homenajes y encuentros profesionales.

La gala inaugural se celebrará el jueves 29 de enero de 2026 en el Teatro Nacional Eduardo Brito, mientras que las actividades del festival se desarrollarán hasta el 4 de febrero en diversas sedes oficiales.