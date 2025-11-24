Dharmendra, icónico actor de Bollywood y 'He-Man' del cine indio, muere a los 89 años

Dharmendra, una de las estrellas más populares del cine indio, cuyas versátiles actuaciones lo convirtieron en una figura clave en las películas de Bollywood de las décadas de 1970 y 1980, falleció el lunes. Tenía 89 años.

El actor, que habría cumplido 90 años el 8 de diciembre, había estado entrando y saliendo de un hospital en la capital financiera, Mumbai, durante las últimas semanas.

Un alto funcionario policial que habló con el médico de Dharmendra confirmó el fallecimiento bajo condición de anonimato. El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias y afirmó que la muerte del actor marca el fin de una era en el cine indio.

“Fue una figura icónica del cine, un actor fenomenal que aportaba encanto y profundidad a cada papel que interpretaba. La forma en que interpretaba diversos papeles conmovió a innumerables personas”, declaró Modi en la red social X.

A menudo llamado el "He-Man" de Bollywood, Dharmendra combinó el heroísmo clásico de una estrella de acción con la ternura de un protagonista romántico, convirtiéndolo en uno de los actores más emblemáticos de la India. Si bien gran parte de su fama provino de papeles en los que encarnaba el arquetipo de héroe excepcional —íntegro, patriota e intrépido—, sus encantadoras interpretaciones en éxitos románticos también lo hicieron popular entre las masas.

La actuación de Dharmendra en “Sholay” (1975), la versión de Bollywood del spaghetti western y considerada una de las mejores películas de la India, le granjeó una popularidad duradera. Sus papeles en otros éxitos en hindi, desde la comedia romántica “Chupke Chupke” (1975) hasta el drama de acción “Mera Gaon Mera Desh” (1971), lo convirtieron en uno de los rostros cinematográficos más reconocibles de esa época.

Su papel en el clásico de Bollywood "Sholay", donde interpretó un personaje afable junto a Amitabh Bachchan, su coprotagonista, consolidó su estatus de superestrella. La colaboración en pantalla del dúo también se convirtió en una de las parejas más icónicas de Bollywood.

Su química en pantalla con la actriz Hema Malini, con quien posteriormente se casó, se convirtió en una de las colaboraciones más populares de Bollywood, ya que actuaron juntos en más de dos docenas de películas. Sin embargo, su unión estuvo plagada de escándalos. Dharmendra se había casado con Prakash Kaur antes de su debut cinematográfico y tuvo cuatro hijos con ella, incluyendo dos que seguirían sus pasos como actor: Sunny Deol y Bobby Deol.

A pesar de su matrimonio con Malini en 1980, al parecer nunca se divorció de Kaur y continuó viviendo con ella. Según informes de medios locales, se convirtió brevemente al islam antes de casarse con Malini, ya que la ley india prohíbe a los hindúes casarse dos veces, especialmente si su cónyuge está vivo.

Dharmendra y Malini tuvieron dos hijas, entre ellas la actriz de Bollywood Esha Deol. Su sobrino, Abhay Deol, también se unió a la industria.

Más adelante en su carrera, Dharmendra pasó a desempeñar papeles más centrados en los personajes, interpretando con frecuencia figuras paternales en las décadas de 1990 y 2000, en una carrera que continuó hasta 2025. Fue visto por última vez en la película biográfica de guerra "Ikkis".

"Nunca pensé que llegaría tan lejos", dijo en una entrevista de 2021 con el sitio web de noticias indio Rediff.

Nacido como Dharmendra Kewal Krishan Deol en el estado de Punjab, al norte de la India, en 1935, creció en una familia de agricultores y se mudó a Mumbai a fines de la década de 1950, haciendo su debut en Bollywood en 1960. A lo largo de una carrera que abarcó seis décadas, actuó en más de 300 películas.

En 2012, Dharmendra recibió el Padma Bhushan, la tercera condecoración civil más alta de la India, en reconocimiento a su contribución al cine indio. También se dedicó brevemente a la política, siendo diputado del Partido Bharatiya Janata en el Parlamento de 2004 a 2009, aunque su trayectoria política fue breve.

A Dharmendra le sobreviven sus esposas, hijos y nietos.