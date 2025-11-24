Cineasta dominicana Ralva Álvarez gana premio en Festival Internacional de Cine de Almería

Ralva Álvarez, joven cineasta dominicana, oriunda de Puerto Plata, ganó el primer lugar en cortometraje, junto a Santiago García, guionista y director de fotografía, en el Festival Internacional de Cine de Almería 2025.

Ambos participaron con el cortometraje “La celebración del trágico silencio de la más chiquita”, —la historia de una niña de 13 años que recibe un regalo que revela el destino que teme dentro de su propio hogar—, dirigido por Ralva Álvarez.

Obtuvo el premio al Mejor Cortometraje Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de Almería (España) y Mejor Cortometraje en el Festival Minuto Maltratada (RD), y ha sido selección oficial en festivales de Francia, España y Canadá.

La obra aborda la violencia de género que viven muchas mujeres, víctimas de maltrato físico y verbal. Un trabajo sensible, valiente y necesario que invita a reflexionar y a no guardar silencio ante esta injusticia.

Ralva Álvarez es graduada en Licenciatura en Comunicación y Cine de la Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y actualmente cursa una Máster Producción Cinematográfica en la Escuela de Cine de Barcelona ESCAC.

Es hija del cineasta puertoplateño Rafael Álvarez, Rafelito y de la doctora Alba Vargas Tavárez.

Ralva desarrolla actualmente su primer largometraje como productora, Tierra Roja, un drama con elementos de horror folclórico y neo-western creado junto al director Santiago García Cruz.

Su filmografía también incluye Guetos de Terciopelo, selección oficial en el Festival de Cine de Trinidad y Tobago, y Viernes Santo, finalista del concurso de guion de Keep Walking Films.