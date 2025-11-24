"Carlota la Más Barrial" ya es fenómeno, lleva 13 semanas en cartelera

Contra todos los pronósticos y manteniendo una constancia de asistencia de público no siempre vista en el cine local, "Carlota la más Barrial" arriba a su semana número 13 en cartelera.

La comedia, protagonizada por Carasaf Sánchez, se estrenó el 28 de agosto y desde entonces no ha bajado del radar del público, consolidándose como uno de los mayores fenómenos cinematográficos del año.

Su mezcla de humor cercano, picardía dominicana y un retrato auténtico de la vida en los barrios ha conectado de manera especial con los espectadores.

A pesar del tiempo transcurrido desde su estreno, la cinta mantiene funciones concurridas y figura entre las producciones más vistas cada semana, una hazaña poco común dentro del mercado local.

La historia de Carlota —una mujer decidida, ingeniosa y entregada a su comunidad— continúa generando identificación y comentarios positivos.

El elenco reúne a Fausto Mata, La Materialista, Aquiles Correa, Vladimir Acevedo, Diana Filpo y Vakeró, quienes aportan un dinamismo particular a esta historia cargada de identidad cultural.

Producida por Víctor Dumé, Leidy Peña y Francis “El Indio” Disla, y dirigida por Yoel Morales, la película también incluye un mensaje que celebra la resiliencia.