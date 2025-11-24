Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

"Carlota la Más Barrial" ya es fenómeno, lleva 13 semanas en cartelera

La comedia, protagonizada por Carasaf Sánchez, se estrenó el 28 de agosto y desde entonces no ha bajado del radar del público, consolidándose como una de las películas que ha llevado más personas a los cines en 2025.

Carasaf Sánchez (Carlota) encabeza el elenco de "Carlota la Más Barrial", en el que también figuran Fausto Mata (Fuca), La Materialista (Sunsa), Aquiles Correa (Gundo), Manuel Raposo (La Tuti) y varios actores y comediantes más.

Contra todos los pronósticos y manteniendo una constancia de asistencia de público no siempre vista en el cine local, "Carlota la más Barrial" arriba a su semana número 13 en cartelera.

La comedia, protagonizada por Carasaf Sánchez, se estrenó el 28 de agosto y desde entonces no ha bajado del radar del público, consolidándose como uno de los mayores fenómenos cinematográficos del año. 

Su mezcla de humor cercano, picardía dominicana y un retrato auténtico de la vida en los barrios ha conectado de manera especial con los espectadores.

A pesar del tiempo transcurrido desde su estreno, la cinta mantiene funciones concurridas y figura entre las producciones más vistas cada semana, una hazaña poco común dentro del mercado local. 

La historia de Carlota —una mujer decidida, ingeniosa y entregada a su comunidad— continúa generando identificación y comentarios positivos.

El elenco reúne a Fausto Mata, La Materialista, Aquiles Correa, Vladimir Acevedo, Diana Filpo y Vakeró, quienes aportan un dinamismo particular a esta historia cargada de identidad cultural.

Producida por Víctor Dumé, Leidy Peña y Francis “El Indio” Disla, y dirigida por Yoel Morales, la película también incluye un mensaje que celebra la resiliencia.

