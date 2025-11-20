Actriz y modelo Gina Lima muere a los 23 años, tres días antes del fallecimiento de su novio

La actriz, influencer y modelo Gina Lima murió a los 23 años, tres días antes del fallecimiento por ahorcamiento de su novio Ivan Cezar Ronquillo, de 24, quien también creaba contenido digital.

Lima fue declarada muerta después de que Ronquillo la llevara a un hospital en Quezon City, una ciudad en el área metropolitana de Manila, la capital de Filipinas, según el periódico filipino The Philippine Daily Inquirer.

Un informe médico indicó que la joven tenía lesiones externas no mortales en su cuerpo, líquido en los pulmones y congestión cardíaca. Aún se desconoce la causa exacta de su muerte. Se habrían encontrado "pastillas y marihuana" en la zona en la que estaba.

Las autoridades se encuentran en espera de los resultados de las pruebas toxicológicas e histopatológicas luego de enviar muestras de sangre, orina, contenido estomacal, hisopos vaginales y tejido de Lima, quien contaba con más de 423 mil seguidores en Facebook y 182 mil en Instagram.

“También tenemos que esperar los resultados del examen toxicológico para determinar la otra causa de la muerte. Porque inicialmente no fue fatal. Eso significa que esa no fue la causa de su muerte”, dijo la portavoz del QCPD, la comandante de policía Jennifer Gannaban.

El pasado 19 de noviembre, Ronquillo fue hallado muerto. La causa preliminar de su muerte se determinó como suicidio por ahorcamiento.

Un día antes, Ronquillo publicó un video llorando junto al cadáver de su pareja.