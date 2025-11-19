Sean Penn actuó por un dolar en la película ucraniana 'Animals of War'

El actor estadounidense Sean Penn actúo por solo un dólar en la película 'Animals of Wars', un film que reúne historias de cómo la guerra ha afectado a los animales, según recoge el medio digital Ukrainska Pravda.

El medio, que cita a su vez una entrevista al productor de la película Oleh Kokhan- del medio ucraniano Suspilne Cultura-, asegura que el actor estadounidense estaba dispuesto a trabajar gratis, pero que se fijó esta cantidad porque las normativas del sindicato de actores de Estados Unidos no permiten trabajar gratis.

"Trabajar por un dólar en una película ucraniana también es una forma de apoyar a Ucrania. Para mí, esta decisión ha confirmado que él es un excelente embajador y que nuestro cine y sus temas conectan con el público internacional", señala el productor.

La película tuvo su primer mundial este año en el Festival de Cine de Tribeca. El filme está integrado por siete cortos dirigidos por distintos directores que recogen historias reales de animales en la guerra del país.

Penn interpreta a un productor de sonido que, por accidente, se convierte en testigo del inicio de una invasión a gran escala. El corto se titula 'El águila' y está dirigida por Myroslav Slaboshpytskyi.

El compromiso de Sean Penn con Ucrania ha sido muy estrecho. El actor estadounidense se encontraba en Kiev rodando un documental sobre Zelensky durante la invasión de Rusia.

Y de aquella experiencia, nació 'Superpower', un documental que retrata los primeros días de la guerra y que fue presentado en la Berlinale en 2023.

El actor también ha prestado a Zelensky uno de sus premios Óscar y ha asegurado que se quedará en el país hasta que Ucrania gane la guerra.