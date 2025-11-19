Crítica: 'Wicked: For Good' se siente más como una producción teatral que como una película

En conjunto, las dos partes de esta adaptación de “Wicked” suman 297 minutos, lo cual, más que la amenaza de leones, tigres y osos, es suficiente para que cualquier espectador que no haya quedado completamente hechizado por la revisión de “El mago de Oz"".

Así que son muchos tics de reloj, bastantes más que el musical teatral , que duraba aproximadamente la mitad. Pero "Wicked" siempre ha sido un espectáculo grandioso: baladas poderosas y escenarios extensos, todo en un tecnicolor deslumbrante. La abundancia es parte de la esencia de "Wicked", un asalto musical repleto de alegorías e himnos interpretados con una sinceridad que podrías considerar entrañable si eres bueno o tediosa si eres, bueno, ya sabes.

Para quienes, en el primer grupo, sintieron que la primera parte del año pasado no fue suficiente, "For Good" probablemente les resultará una grata sorpresa. Dado que ambas películas se rodaron simultáneamente, gran parte del tono y la esencia del primer capítulo se mantienen en "For Good". Hay más Cynthia Erivo, más Ariana Grande y más monólogos conmovedores. Para la mayoría de los fans de "Wicked", más es mejor.

Pero para quienes nos sentimos —¿cómo decirlo sin maldad?— ligeramente torturados con agua, en rosa y verde, por “Wicked”, “For Good” no ofrece mucho alivio. Sin duda, hay un gran talento en estas películas, sobre todo en el caso de Erivo. Pero “For Good”, al igual que su predecesora, a menudo se siente más como una producción teatral que como una película, con personajes que entran y salen del escenario con una orquestación digna de El Mago de Oz.

Ese puede ser un aspecto inevitable de una fusión de cultura pop como "Wicked". Se trata de una adaptación cinematográfica de un musical teatral de 2003 (Winnie Holzman y Stephen Schwartz) basado en un libro de 1995 (Gregory Maguire), inspirado a su vez en una película de 1939 (Victor Fleming y compañía) y en la obra original de 1900, "El mago de Oz", de L. Frank Baum. Más de un siglo de entretenimiento estadounidense se condensa en "Wicked".

Así que sí, «El mago de Oz» ya es prácticamente historia. Y ahí radicaba gran parte del ingenio del libro de Maguire, que tomaba el Oz de Baum e imaginaba que todas sus aparentes dicotomías —la vilipendiada Bruja Mala del Oeste, la perfecta Glinda, la Bruja Buena, el poderoso Mago— eran mera propaganda. Si la historia es un conjunto de falsedades consensuadas, entonces Oz también es una mentira.

Esas metáforas políticas cobran protagonismo en “For Good”. Tras dedicar gran parte de la primera parte a desarrollar la historia de Elphaba (Erivo) y Glinda (Grande) como compañeras de clase en la Universidad de Shiz, el segundo capítulo muestra un Oz cada vez más agitado. Elphaba, demonizada como la Bruja Mala del Oeste, vive ahora en el exilio.

“¡Protejan a sus hijos!”, proclama el mensaje del gobierno. “¡No confíen en ningún animal!”

Mientras se tiende el Camino de Baldosas Amarillas, como vías de tren en la frontera, envuelto en una bruma industrial, la búsqueda de Elphaba se intensifica. Se impone una prohibición de viajar tanto para animales como para Munchkins. Se dice que Oz es «un lugar que parece estar degenerando».

Nadie mayor de 10 años pasará por alto el objetivo de estas referencias. "Wicked: For Good" no se anda con rodeos al respecto, y esa franqueza —junto con la ferviente creencia de la película en la empatía y la multiculturalidad— es a la vez su rasgo más conmovedor y su más contundente. Cada versión de "Wicked" ha tenido su propia relevancia política. El propio Maguire se vio influenciado por la retórica previa a la Guerra del Golfo. "For Good" podría ser la interpretación más incisiva y oportuna hasta la fecha. Parte de esto está presente en la obra, y otra parte se amplía en el guion de Holzman y Dana Fox, que añade al segundo acto un mayor desarrollo de personajes secundarios y un par de nuevas canciones.

Los temas más pegadizos (“Popular”, “Defying Gravity”) ya son cosa del pasado. En cambio, “Wicked: For Good” es pura tormenta y rebelión, con Elphaba organizando una resistencia contra el Mago (Jeff Goldblum) y Madame Morrible (Michelle Yeoh). Personajes como Fiyero (Jonathan Bailey), capitán de la guardia del Mago, se ven obligados a elegir un bando.

Considerando la obra original del clásico de 1939 —el Hollywood clásico en su máximo esplendor— uno esperaría que el mundo de Oz se presentara con claridad, aunque desde una perspectiva diferente. Sin embargo, a pesar de la energía que Chu demostró en películas anteriores como "In the Heights" y "Crazy Rich Asians", "Wicked: For Good" tiene dificultades para ubicarnos realmente en el lugar. Cuando Dorothy y Toto aparecen (solo se les ve de lejos), uno casi anhela el camino despejado por el que empiezan a saltar.

En cambio, “Wicked: For Good”, en lugar de recrear el mundo de Oz, da la sensación de saltar constantemente de una escena a otra. Quizás sea una queja tonta para un mundo de fantasía. (“¡No tengo ni idea de dónde están las oficinas del Gremio de las Piruletas!”). Pero rara vez me sentí transportado al mundo de la película, sino más bien sentado observándola —a veces con admiración, rara vez con deleite— desde el entresuelo. El problema de buscar siempre el máximo efecto es que los actores nunca tienen la oportunidad de simplemente ser ellos mismos.

Todo el impulso que logra "Wicked: For Good" se debe en gran medida a sus protagonistas. En gran parte, estas películas han sido un espectáculo de Erivo y Grande, un magnífico despliegue de amistad femenina que trasciende prejuicios y errores de juicio para forjar una visión de armonía entre opuestos. Es una visión cautivadora, y Chu, como ya lo hizo en el triunfal clímax de la primera parte, "Defying Gravity", sabe cómo lograr un final perfecto.

Grande brilla en los (escasos) momentos cómicos, como su breve imitación de la risa estridente de Margaret Hamilton. Pero es Erivo quien realmente eleva el material. Su Elphaba parece creer en la esperanzadora posibilidad de "Wicked" y, a la vez, temer su imposibilidad. Cuando canta con melancolía una de las nuevas canciones, "No Place Like Home", Erivo parece comprender que llegar allí requerirá mucho más que un simple clic de los tacones o un tictac del reloj.

«Wicked: For Good», una producción de Universal Pictures, está clasificada PG por la Motion Picture Association por acción/violencia, cierto contenido sugerente y contenido temático. Duración: 137 minutos. Dos estrellas de cuatro.