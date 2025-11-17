Tom Cruise recibe premio Óscar honorífico después de más de 40 años de carrera

Tom Cruise , a sus 63 años todavía la mayor estrella de cine en una sala llena de ellas, finalmente pudo sostener su propio Oscar en un escenario de Hollywood el domingo por la noche.

“Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy”, dijo Cruise. Se mostró sereno como siempre, pero por momentos pareció a punto de llorar mientras hablaba, sosteniendo la estatuilla dorada honorífica que celebraba sus más de 40 años en la cima de la industria en la ceremonia anual de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Cine .

“En ese teatro reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos”, dijo tras una ovación de dos minutos.

El diseñador de producción Wynn Thomas y la coreógrafa y actriz Debbie Allen también fueron seleccionados por la junta de gobernadores de la academia para ser homenajeados por sus destacadas carreras, y Dolly Parton, que no pudo asistir, fue homenajeada por su trayectoria filantrópica en la ceremonia celebrada en el salón de baile Ray Dolby de Los Ángeles.

Cruise ha sido nominado cuatro veces a un Oscar competitivo: como actor por “Nacido el cuatro de julio” (1989), “Jerry Maguire” (1996) y “Magnolia” (1999), y como productor por “Top Gun: Maverick” (2022).

Antes de que subiera al escenario, el público vio un largo montaje de fragmentos de esas y otras películas suyas —repletas de acrobacias temerarias que a menudo realizaba él mismo— desde “Taps” de 1981 hasta “Misión: Imposible - El ajuste de cuentas final” de este año.

Era lógico que los Premios de los Gobernadores no se transmitieran por televisión. Tom Cruise no trabaja en televisión y ha sido uno de los mayores defensores de la experiencia de ir al cine frente al streaming.

«Siempre haré todo lo posible por ayudar a este arte», dijo Cruise. «Para apoyar y defender nuevas voces, para proteger lo que hace poderoso al cine. Ojalá sin que haya demasiados huesos rotos».

El director ganador del Óscar, Alejandro González Iñárritu, entregó el premio a Cruise. Ambos pasaron varios meses rodando una película en Londres, cuyo estreno está previsto para 2026. Esta colaboración sugiere que Cruise, quien en los últimos años se ha centrado en grandes franquicias, podría no haber renunciado a intentar ganar un Óscar a la antigua usanza.

“Puede que este sea su primer Oscar”, dijo Iñárritu, “pero por lo que he visto y experimentado, no será el último”.

La lista de estrellas asistentes sugiere que la campaña para los próximos Óscar, que serán muy competitivos, ya está en marcha discretamente. Las mesas del banquete estaban repletas de posibles nominados, entre ellos Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Dwayne Johnson, Ariana Grande y Jacob Elordi.

Aquí tenéis un vistazo a los demás homenajeados de la noche del domingo:

Debbie Allen

Allen, de 75 años, nunca ha sido nominado a un Oscar. Pero este artista polifacético ha desempeñado un papel fundamental en la gala de los Oscar, habiendo coreografiado siete ceremonias a lo largo de los años, cuatro de ellas nominadas a los Emmy.

Como actriz, participó en “Ragtime” y en la película y serie de televisión “Fama”. También fue productora de la película “Amistad”, cuyo director, Steven Spielberg, la abrazó cuando subió al escenario.

Allen, entre lágrimas, agradeció a los presentes por “este glorioso momento dorado bajo el sol”.

Cynthia Erivo entregó el premio a Allen, a quien considera una “tía”, y la elogió por impulsar a sus compañeros artistas negros.

“Debbie, no solo nos has demostrado las grandes alturas a las que puede llevarnos la dedicación a las artes, sino que has luchado para que todos te acompañemos”, dijo Erivo.

Allen agradeció a su hermana, la actriz Phylicia Rashad, y a su esposo de 40 años, el ex All-Star de la NBA y jugador de los LA Laker, Norm Nixon, quienes estaban sentados en su mesa.

Al mirar su estatuilla, dijo que sentía como si ella y Oscar “se hubieran casado. ¡Lo siento, Norman!”.

Wynn Thomas

Thomas fue homenajeado por las décadas de imaginación visual que aportó al cine como uno de los primeros diseñadores de producción y directores de arte negros de las películas de Hollywood.

Entre sus películas se incluyen la ganadora del Óscar a la mejor película "Una mente maravillosa" del director Ron Howard y la farsa de ciencia ficción "Mars Attacks" del director Tim Burton.

Pero es más conocido por sus décadas de colaboración con el director Spike Lee en películas como “Haz lo correcto”, “Malcolm X” y “Da 5 Bloods”.

“Mi trayectoria como narrador comenzó cuando era un niño negro y pobre en uno de los barrios más marginales de Filadelfia”, dijo Thomas tras recibir su estatuilla de manos de Octavia Spencer. “Las pandillas locales me despreciaban y me llamaban afeminado. Pero ese afeminado creció hasta trabajar con grandes cineastas”.

Dolly Parton

Parton recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt por su labor benéfica de décadas en el ámbito de la alfabetización y la educación.

La gigante de la música country tuvo que ausentarse del espectáculo, según dijeron sus representantes, debido a un conflicto de agenda de larga data, y no a problemas de salud que la llevaron a cancelar varios conciertos recientes.

Parton ha sido nominada dos veces al Oscar a la mejor canción original, incluyendo por “9 to 5”, la canción principal de su primera película como actriz, en la que también participó en “Magnolias de acero”.

Su compañera de reparto en "9 to 5", Lily Tomlin, le entregó el premio, convirtiendo sus dificultades para leer el teleprompter en una improvisación cómica. Recordó con cariño el pijama de muñeca que Parton usaba en las fiestas de pijamas improvisadas que organizaba con su compañera de reparto Jane Fonda.

Tomlin dijo que la canción “9 to 5” se convirtió en “un himno de nuestra época” y que en sí misma fue un ejemplo de la filantropía de Parton por su énfasis en las luchas de los trabajadores.

Dijo que es irónico que haya tanto artificio en la apariencia de Parton, porque “ella es la persona más auténtica que he conocido”.

Cruise elogia a sus compañeros ganadores.

Cruise, con su habitual meticulosidad, no se limitó a mencionar a sus compañeros nominados desde el escenario, sino que les dedicó a cada uno un homenaje detallado. Le reveló a Thomas la fecha exacta y el cine donde vio por primera vez una de sus películas, "She's Gotta Have It" de Spike Lee. Elogió a Parton por demostrar que "la compasión y la creatividad no están separadas". Y a Allen le dedicó unas palabras de la obra de su madre, la poeta y dramaturga Vivian Ayers Allen.

Allen rindió su propio homenaje a Cruise, recordando el momento más emblemático de sus inicios cuando bailó e hizo playback en ropa interior en “Risky Business”.

“Cariño, nos encantaba cuando salías con esos calzoncillos blancos ajustados”, dijo.