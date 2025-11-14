Sarah Jessica Parker será homenajeada con el premio Carol Burnett en los Globos de Oro

La ganadora del premio Emmy y del premio del Sindicato de Actores de Cine —y jueza del premio Booker 2025— fue nombrada el jueves como la receptora del premio Carol Burnett por sus “contribuciones destacadas a la televisión, tanto delante como detrás de las cámaras”.

«La trayectoria de Sarah Jessica Parker encarna el espíritu mismo del Premio Carol Burnett», declaró Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro, en un comunicado. «Su impacto pionero en la televisión y su dedicación a la narración de historias en el teatro y el cine han dejado una huella imborrable en la cultura popular. Nos honra celebrar sus extraordinarias contribuciones al entretenimiento».

El premio se entregará durante un nuevo especial anual en horario estelar, «Golden Eve», que honra a los galardonados con el Premio Carol Burnett y el Premio Cecil B. DeMille, que este año recae en Helen Mirren. El especial se emitirá el 8 de enero en CBS y estará disponible en streaming en Paramount+.

La ceremonia principal de los Globos de Oro tendrá lugar el 11 de enero, y será presentada por segunda vez por Nikki Glaser.

Parker es quizás más conocida por su papel de Carrie Bradshaw en la serie de HBO “Sex and the City” y su secuela “And Just Like That”. Entre sus películas se incluyen “Hocus Pocus” y “Hocus Pocus 2”, “Failure to Launch”, “The First Wives Club”, “Ed Wood” y “Mars Attacks!”.

El Premio Carol Burnett se instituyó en 2019 y se otorga a una persona que haya realizado contribuciones excepcionales a la televisión, tanto delante como detrás de las cámaras. Entre los galardonados anteriores se encuentran Ted Danson , Norman Lear, Ryan Murphy y Ellen DeGeneres. La primera en recibirlo fue la propia Burnett.