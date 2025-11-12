María Castillo, José María Cabral, Peyi Guzmán y René Fortunato son declaradas estrellas del cine dominicano

Caribbean Cinemas junto a Downtown Center realizaron un reconocimiento para destacar a cuatro figuras del cine que han logrado grandes aportes a las artes del país.

Los cineastas María Castillo, José María Cabral, Peyi Guzman y René Fortunato (de forma póstuma) revelaron sus estrellas durante la quinta edición del Paseo de las Estrellas del Cine Dominicano en Downtown Center.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de Caribbean Cinemas, Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas, que de la mano con Gregory Quinn, Managing Partner, Zumaya Cordero (directora de operaciones de Caribbean Cinemas, Tina Gilleland, directora de Downtown Center, y Ana López, directora comercial del grupo, fueron los encargados de la entrega de los honores a cada cineasta.

Carrandy dio inicio al acto con unas palabras sobre este tributo a las grandes figuras del cine local, que han dejado huella para las generaciones futuras con el talento y orgullo de sus raíces.

"El paseo del cine es un símbolo de la cultura dominicana, que no solo ha crecido, se ha fortalecido a través de los años", afirmó.

Al evento también asistieron figuras reconocidas del cine dominicano, que ya cuentan con sus estrellas de otras ediciones del paseo, como Judith Rodríguez, Frank Perozo, Raymond Pozo, Archie Lopez, Cheddy García, entre otros.

El cineasta José María Cabral al recibir su premio expresó: "Este reconocimiento que me invita a reflexionar sobre el camino recorrido y, sobre todo, sobre el que falta por recorrer. Empecé muy joven, contando historias con una cámara prestada y mucha pasión, y hoy sigo con las mismas ganas, pero con más conciencia de lo que el cine puede transformar".

Luego agregó: "Esta estrella no solo simboliza lo que he hecho, sino lo que aún quiero hacer. Gracias a Caribbean Cinemas, al jurado, y a mis colegas por ser parte de una industria que cada vez brilla más y mejor”.

José María Cabral y su estrella en “Paseo del Cine Downtown”. A su lado, Zumaya Cordero.Fuente externa

La primera actriz y cineasta María Castillo, con 52 años de trayectoria, declaró: “Recibo con profundo orgullo esta estrella que constituye un reconocimiento de la insoslayable sinergia entre nuestra joven industria cinematográfica y el antiguo oficio del teatro, el cual, desde aulas humildes pero con maestros de alta vocación, como en el caso de la ENAD (Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes) ha formado gratuitamente a la gran mayoría de los actores que hoy satisfacen las demandas interpretativas del cine dominicano”.

Asimismo, la viuda de René Fortunato, Matty Vásquez, agradeció del fallecido documentalista, quien se enfocó en el rescate, conservación y difusión de la memoria histórica del pueblo dominicano, en un esfuerzo de fortalecer los valores culturales que enorgullecen la dominicanidad.

“Consideramos que René debe ser reconocido como un hombre íntegro a favor de las mejores causas. Siempre preocupado por aportar desde los escenarios donde se desarrolló. Lo recordamos como un guardián de la historia y un artista que dejó una huella imborrable en el patrimonio audiovisual de su país”, agregó.

Matty Vásquez, viuda de René fortunato en “Paseo del Cine Downtown”. Figuran también Gregory Quinn, Diego y René Alejandro FortunatoFuente externa

Peyi Guzman, en cambio, transmitió su gratitud y destacó que “es un honor recibir este regalo. Soy un hombre afortunado en tener un trabajo que me apasiona”.

Guzmán estará develando su estrella a su regreso al país, debido a que se encuentra extendiendo sus aportes al cine en un nuevo proyecto en el extranjero.

Para incentivar la trayectoria de los nuevos miembros, este viernes 14 de noviembre serán proyectadas las películas “Pasaje de ida”, “Jaque Mate”, “Isla Rota” y “El triunfo de la democracia” en la sala 1 del centro comercial Sambil, con acceso gratuito.

En las entregas pasadas se reconoció el trabajo y trayectoria de Luisito Martí (póstumo), Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Manny Pérez, en el 2016; María Montes (póstumo), Cheddy García, Archie López y Agliberto Meléndez, en 2017; Fernando Báez (póstumo), Nashla Bogaert y Frank Perozo en el 2018, así como de Pericles Mejía (póstumo), Judith Rodíguez, Manolo Ozuna, Laura Amelia Guzmán y Leticia Tonos, en 2023.