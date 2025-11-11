Sally Kirkland, estrella de teatro y cine fallece a los 84 años

Sally Kirkland, exmodelo que se convirtió en una figura habitual del teatro, el cine y la televisión, conocida sobre todo por compartir pantalla con Paul Newman y Robert Redford en "El Golpe" y por su papel protagonista nominado al Óscar en la película "Anna" de 1987, falleció. Tenía 84 años.

Su representante, Michael Greene, dijo que Kirkland falleció el martes por la mañana en un hospicio de Palm Springs.

Sus amigos crearon una cuenta de GoFundMe este otoño para su atención médica. Comentaron que se había fracturado cuatro huesos del cuello, la muñeca derecha y la cadera izquierda. Durante su recuperación, también contrajo infecciones que requirieron hospitalización y rehabilitación.

Kirkland actuó en películas como "Tal como éramos" con Barbra Streisand, "Venganza" con Kevin Costner, "Pies fríos" con Keith Carradine y Tom Waits, "EDtv" de Ron Howard, "JFK" de Oliver Stone, "Ola de calor" con Cicely Tyson, "Alto riesgo" con Kathy Bates, "Como Dios" con Jim Carrey y la película para televisión de 1991 "La casa embrujada", sobre una familia que lidia con actividad paranormal. Tuvo una breve aparición en "Sillas de montar ardientes" de Mel Brooks.

Su papel más importante fue en la película "Anna" de 1987, donde interpretó a una estrella de cine checa en decadencia que rehace su vida en Estados Unidos y se convierte en mentora de la joven actriz Paulina Porizkova. Kirkland ganó un Globo de Oro y fue nominada al Óscar junto a Cher por "Hechizo de luna", Glenn Close por "Atracción fatal", Holly Hunter por "Al filo de la noticia" y Meryl Streep por "Ironweed".

«Kirkland es una de esas intérpretes cuyo talento ha sido un secreto a voces entre sus compañeros actores, pero un tanto misterioso para el público en general», escribió la crítica de Los Ángeles en su reseña. «Tras esta actuación deslumbrante, no debería haber ninguna duda sobre su identidad».

Entre los trabajos de Kirkland como actriz en la pequeña pantalla se incluyen participaciones en “Criminal Minds”, “Roseanne”, “Head Case” y fue personaje regular en las series de televisión “Valley of the Dolls” y “Charlie's Angels”.

Nacida en Nueva York, la madre de Kirkland era editora de moda en las revistas Vogue y Life, y la animó a modelar desde los cinco años. Kirkland se graduó de la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas y estudió con Philip Burton, mentor de Richard Burton, y Lee Strasberg, maestro del Método. Uno de sus primeros éxitos fue su aparición en la exposición "13 Most Beautiful Women" de Andy Warhol en 1964. Interpretó desnuda a una víctima de violación y secuestro en la obra off-Broadway "Sweet Eros" de Terrence McNally.

Algunos de sus primeros papeles fueron en obras de Shakespeare, incluyendo a la enamorada Helena en “El sueño de una noche de verano” para el productor del Festival de Shakespeare de Nueva York, Joseph Papp, y a Miranda en una producción off-Broadway de “La tempestad”.

“No creo que ningún actor pueda considerarse realmente actor a menos que dedique tiempo a Shakespeare”, declaró al Los Angeles Times en 1991. “Se nota, siempre se nota en el trabajo, en algún momento, ya sea por no poder controlar la respiración, por no poder apreciar el lenguaje como poesía y música, o por no tener el poder que Shakespeare te infunde automáticamente cuando interpretas a uno de sus personajes”.

Kirkland fue miembro de varios grupos de la Nueva Era, impartió seminarios de transformación Insight y fue miembro durante mucho tiempo de la iglesia afiliada del Movimiento de la Conciencia Interior Espiritual, cuyos seguidores creen en la trascendencia del alma.

Su carrera tocó fondo al aparecer desnuda montando un cerdo en la película de 1969 «Futz», que un crítico de The Guardian calificó como la peor película que jamás había visto. «Trataba sobre un hombre que se enamoraba de un cerdo, y aun para los pésimos estándares de la época, era pésima», escribió.

Kirkland también era conocida por desnudarse para tantos otros papeles y causas sociales que la revista Time la apodó “la Isadora Duncan moderna del desnudo artístico”.

Kirkland se ofreció como voluntario para ayudar a personas con SIDA, cáncer y enfermedades cardíacas, alimentó a personas sin hogar a través de la Cruz Roja Americana, participó en teletónes para hospicios y abogó por los presos, especialmente los jóvenes.