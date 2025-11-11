De Lassie a Good Boy: los 10 animales protagonistas del cine que marcan generaciones

El estreno de Good Boy (2025), un inusual filme de terror protagonizado por un perro llamado Indy, ha reavivado una vieja certeza de Hollywood: a veces las estrellas más carismáticas caminan en cuatro patas.

Mientras las superproducciones compiten con rostros famosos, Indy, un resuelto retriever cobrizo, se roba miradas al encarnar a un leal can que enfrenta fuerzas sobrenaturales desde su perspectiva inocente. Este "buen chico" de la temporada de Halloween –filmado casi como si la cámara fuera sus ojos– nos recuerda cuán profunda puede ser la conexión entre el público y un animal en pantalla. Y es que desde los albores del cine, los animales protagonistas han dejado una huella imborrable en nuestra memoria colectiva, enseñándonos lecciones de valentía, lealtad y emoción genuina.

Un cartel de 1929 destaca a Rin Tin Tin, el primer gran perro estrella de Hollywood, cuya valentía en pantalla salvó a más de un personaje... y quizá a un estudio de cine.

Casi un siglo antes de Indy, allá por los años 20, un pastor alemán rescatado de un campo de batalla europeo saltó a la fama en la gran pantalla.

Era Rin Tin Tin, el primer héroe canino de Hollywood y protagonista de aventuras mudas cuyos ladridos resonaban en el corazón del público sin necesidad de sonido.

Rin Tin Tin no sólo rescataba niños perdidos o atrapaba criminales en sus filmes, también rescató a un estudio en apuros: la leyenda cuenta que sus taquilleras hazañas ayudaron a salvar a Warner Bros. de la bancarrota.

En una era de blancos y negros temblorosos, Rinty —como lo apodaban cariñosamente— demostraba una expresividad y coraje que llenaban la pantalla, cimentando desde temprano la idea de que un animal podía cargar sobre sus hombros (o más bien, sobre sus cuatro patas) el peso de una película exitosa.

King Kong, el gigantesco gorila de la cinta homónima de 1933, mostró que la conexión emocional con el público no entiende de tamaños ni especies.

No pasaron muchos años para que otro animal, muy distinto en tamaño y especie, reclamará su lugar en la historia del cine.

En 1933 llegó King Kong, el gigantesco gorila que trepó al Empire State Building con una mujer en la mano, rugiendo tanto como para hacer temblar la modernidad de Nueva York.

Aquella criatura simiesca, nacida de efectos especiales artesanales, logró algo inesperado: que el público sintiera empatía y hasta tristeza por él.

Kong no pronunciaba palabra alguna, pero sus ojos expresivos y su trágico destino –"¡La bella mató a la bestia!", exclama la célebre frase final– dejaron al público con un nudo en la garganta.

Con Kong entendimos que incluso un “monstruo” podría ser protagonista y conmover, inaugurando la larga tradición de criaturas cinematográficas que reflejan nuestras propias emociones humanas.

A finales de los años treinta y comienzos de los cuarenta, en medio de tiempos turbulentos, Hollywood continuó apoyándose en amigos animales para contar historias de esperanza y aprendizaje.

En El mago de Oz (1939), Toto, el perrito terrier de Dorothy, acompañó a la niña y al espectador más allá del arcoíris hacia un mundo de fantasía.

Pequeño pero valiente, Toto no solo destapó al falso mago jalando una cortina, sino que se convirtió en símbolo de la lealtad incondicional que quisiéramos tener siempre a nuestro lado.

Apenas tres años después, Walt Disney estrenó Bambi (1942), donde un cervatillo de ojos enormes aprendía sobre la vida en el bosque.

Generaciones de niños rieron con los tamborileos del conejo Tambor y se entristecieron con la pérdida de la mamá de Bambi, una de las escenas más recordadas y lacrimógenas de la historia animada.

Con Bambi, el cine demostró que incluso sin actores de carne y hueso, un animal dibujado puede enseñarnos sobre el amor, el duelo y la resiliencia con una sinceridad que trasciende el tiempo.

Lassie, la collie más famosa del mundo, debutó en cine en 1943 y se volvió sinónimo de lealtad y coraje en la cultura popular.

Al año siguiente de Bambi, en plena posguerra, una collie de abundante pelaje blanco y marrón se consagró como la perra más famosa del mundo. Lassie debutó en "La cadena invisible" (1943) regresando a casa contra viento y marea, y desde entonces su nombre es sinónimo de fidelidad absoluta.

En la pantalla, Lassie salvaba niños caídos en pozos, advertía sobre incendios y regresaba del confín del mundo para reunirse con “sus” humanos.

Fuera de la pantalla, su fama se extendió a series de televisión y libros; pocas figuras caninas han inspirado tanta confianza generación tras generación.

No es casualidad que en pleno siglo XXI aún sepamos quién viene al rescate cuando gritamos “¡Lassie!”: es la encarnación misma de la lealtad heroica con cuatro patas y un ladrido.

Pasarían décadas antes de que otro animal alcanzará cotas semejantes de estrellato mundial, pero la semilla ya estaba plantada.

Los años 90, en particular, florecieron con películas inolvidables centradas en criaturas de todas las formas y tamaños, recordando al mundo que la magia del cine también habla con rugidos, cantos o balidos.

En 1994, Disney coronó su segunda era dorada con El Rey León, dando vida a Simba, un cachorro de león destinado a reinar en la sabana africana animada.

Simba nos hizo cantar Hakuna Matata y llorar la muerte de Mufasa; con él muchos jóvenes espectadores aprendieron el significado del ciclo de la vida y la responsabilidad que conlleva la valentía. Ese mismo público infantil que lo vio al crecer, hoy ya adulto, sigue emocionando al recordar el momento en que Simba ruge desde la Roca del Rey anunciando su llegada al reino –una escena que eriza la piel como pocas.

No solo la animación volvió a encumbrar a los animales en aquella década. En 1993, un gigantesco mamífero marino saltó fuera del agua directo hacia el corazón del público: era Willy, la orca protagonista de Liberen a Willy.

La imagen de Willy surcando el aire sobre la cabeza de su amigo humano Jesse, con la música épica de fondo, quedó grabada en la mente de toda una generación.

La historia de amistad entre un niño solitario y una ballena cautiva que recupera la libertad hizo que niños de todo el mundo soñaran con salvar animales marinos y entender su lenguaje.

Apenas dos años después, en Babe, el cerdito valiente (1995), un cerdito de granja nos enseñó que la nobleza y la valentía pueden venir en los envases más inesperados.

Babe, con su tierna inocencia y determinación para pastorear ovejas contra todo pronóstico, hizo reír y llorar a familias enteras, y demostró que una película protagonizada por un cerdo parlante podía ser tan conmovedora y respetada (¡incluso nominada al Óscar!) como cualquier drama humano.

En aquellos años noventa, supimos que daba igual si era una ballena gigantesca o un diminuto lechón: los animales seguían siendo portavoces de nuestras emociones más profundas en el cine comercial.

El nuevo milenio continuó esta tradición con ingenio y sensibilidad. Pixar, por ejemplo, convirtió a un pequeño pez payaso en el héroe de una odisea oceánica.

Nemo, el pececillo perdido de Buscando a Nemo (2003), y su padre Marlin lograron que millones de espectadores –tanto niños como adultos– sintieran la angustia y el amor infinito de esa búsqueda a través del inmenso azul del mar. Con toques de humor (¿quién no recuerda a Dory y su mantra de "sigue nadando"?) y mucho corazón, Nemo nos recordó que el lazo familiar y la perseverancia no conocen barreras de especie.

Unos años más tarde, otro amigo de cuatro patas se aseguraría un lugar de honor en este recorrido sentimental: Marley, el travieso labrador amarillo de Marley & Me (2008) –conocida como "Marley y yo" en español– narró la vida entera de un perro adorablemente desastroso junto a su familia humana.

Marley no salvaba vidas como Lassie ni hablaba con voz animada; su hazaña fue más sencilla y profunda a la vez: hacer reír y llorar a toda una generación mostrando la belleza de las pequeñas cosas cotidianas con una mascota, desde el desastre de comerse un sofá hasta la tristeza infinita de despedir a un amigo fiel.

Pocas salas de cine han quedado tan en silencio entre sollozos como la noche en que Marley se despidió en brazos de su dueño, enseñándonos que el amor por nuestros animales es tan real y transformador como cualquier otro.

En este recorrido por recuerdos cinéfilos, queda claro que los animales protagonistas han sido mucho más que una curiosidad entrañable: han actuado como espejos de nuestra humanidad.

Nos han enseñado lecciones de coraje (¿quién no se inspiró con la determinación de Babe o la valentía de Simba?), de lealtad inquebrantable (Lassie corriendo de vuelta a casa una y otra vez) y de empatía hacia lo diferente (esa compasión insospechada que sentimos por un gorila gigante encaramado a un rascacielos).

Cada uno de estos diez nombres –de Rin Tin Tin a Marley, de King Kong a Nemo– evoca no solo una película, sino una emoción compartida por millones de personas en distintos rincones del mundo.

Hoy, con Indy en Good Boy, el legado continúa. Tal vez resulte poético que, en una era dominada por efectos digitales y superhéroes de cómic, sea un perro real el que nos recuerde por qué amamos tanto estas historias.

Indy nos mira con ojos llenos de autenticidad canina desde la pantalla, y al hacerlo convoca la memoria de todos aquellos animales de cine que vinieron antes que él.

Al aplaudir sus hazañas y estremecernos con sus peligros en la ficción, celebramos de nuevo el lazo antiguo y poderoso entre humanos y animales.

Es un lazo forjado en la vida real a lo largo de milenios, y reflejado en el cine durante décadas: un pacto silencioso de amistad, comprensión y amor incondicional que no conoce idiomas ni fronteras.

En el fondo, a lo largo de la historia del séptimo arte, estos compañeros de aventura de cuatro patas han estado allí para recordarnos algo esencial: que a veces las historias más humanas nos las cuentan quienes nunca dicen una palabra.