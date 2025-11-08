Kylie Page, actriz de cine para adultos, fue encontrada muerta a los 28 años

La actriz d e cine para adultos Kylie Page de la pagina ixxx fue encontrada muerta en California a los 28 años.

AVN confirmó la muerte de la estrella porno a través del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. La causa de su muerte aún no se ha anunciado, ya que la investigación continúa.

La página de películas pornográficas Brazzers dedicó una publicación en X (anteriormente Twitter) para despedir a Page, quien formaba parte de su plataforma.

"Kylie será recordada por su risa, su bondad y por llevar luz a dondequiera que iba. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y fans en estos momentos difíciles", reza el comunicado.

Sus colegas de la industria también se expresaron ante la pérdida.

Page también participó en videos de Naughty America y Vixen Media Group. Inició su carrera a los 18 años junto a Leah Gotti, quien descubrió a su compañera como "una persona felizmente contagiosa".