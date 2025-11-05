Jared Leto, el “asesino de franquicias”: de "Suicide Squad" a "Tron", una racha de fracasos en Hollywood

Jared Leto no goza del favor del público. Independientemente de las acusaciones por conducta sexual inapropiada (incluso hacia menores), que pesan sobre él y su fama de ser compañero de rodaje difícil que llega incluso a incomodar a sus compañeros, lo cierto es que desde hace años el cantante de 30 Seconds to Mars ha encadenando un fracaso detrás de otro. Tron: Ares es solo el último en una cada vez más larga lista de títulos que le han valido el apodo de "asesino de franquicias".

Cuando hace casi una década el ganador del Oscar a mejor actor secundario por el filme Dallas Buyers Club, y protagonista de otros títulos aclamados como Las vidas posibles de Mr. Nobody o Réquiem por un sueño, se unió al DCEU de Zack Snyder como el nuevo Joker, muchos fans mostraron sus reticencias al respecto.

Su versión del Príncipe Payaso del Crimen se convirtió rápidamente en la más vilipendiada por el fandom, tanto por su cuestionable estética gángster como por el poco sentido de su papel en Escuadrón Suicida que, según aseguraron tanto el director del filme, David Ayer, como el propio Leto, quedó totalmente desdibujado por los tijeretazos indiscriminados que la película sufrió en la sala de montaje.

Ni siquiera su impactante aparición en el apocalíptico epílogo de la versión hipertrofiada de La Liga de la Justicia de Zack Snyder logró resarcir al personaje, que sigue palideciendo ante versiones tan aplaudidas como la de Jack Nicholson, Heath Ledger o el primer Joker de Joaquin Phoenix y siendo considerado por muchos fans como la peor encarnación del villano más emblemático de Batman.

Y aunque con sus 750 millones de dólares de recaudación Escuadrón Suicida no fue un fracaso en taquilla, no cumplió las expectativas y muchos vieron en esta fallida reunión de villanos el principio del fin del Snyderverse. Leto no apareció ni en la película de Harley Quinn (Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn) ni en El Escuadrón Suicida de James Gunn y es harto improbable que el cineasta lo recupere en su nuevo universo, pues ya ha mostrado en varias ocasiones su desfavorable opinión hacia el actor.

El mismo año que se estrenó en Max La liga de la Justicia de Zack Snyder, Leto apareció también en La casa Gucci, que tampoco fue el éxito que se esperaba, con unos modestos 147 millones de recaudación, y no ganó ningún Oscar. En 2022, llegó uno de los más sonoros batacazos del vocalista de Thirty Seconds To Mars: Morbius.

'IT'S MORBIN' TIME'

El spin-off de Spider-Man, que debía ser parte de un Spiderverso que terminara juntando al vampiro con el Venom de Tom Hardy y el Kraven de Aaron Taylor-Johnson adelantó los sonoros fiascos que después se pegarían Madame Web y el propio Kraven, comenando a poner los primeros clavos del ataúd del Universo Cinematográfico de Spider-Man (sin Spider-Man) de Sony... que ya ha pasado a mejor vida.

Y aunque Morbius apenas alcanzó los 167 millones de dólares en taquilla, muy lejos de sus expectativas o de, por ejemplo de los 856 millones de Venom, para la posteridad se viralizó en redes el icónico 'It's morbin' time' que ahora vuelve a resonar a cuenta del fiasco de Tron: Ares.

En 2023, Leto apareció junto a otros nombres como Lakeith Stanfield, Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, Danny DeVito o Winona Ryder en Mansión encantada, que con un presupuesto de casi 150 millones de dólares recaudó apenas 117 millones en taquilla.

Ahora, tras dos fines de semana en salas, su nueva película, Tron: Ares, apenas acumula 103 millones y, según apuntan los medios, es probable que suponga el fin de la legendaria franquicia de ciencia ficción que arrancó en 1982 con Jeff Bridges.

EL "ASESINO DE FRANQUICIAS" EN MEMES

Tanto su Joker como Morbius han dado lugar a un gran volumen de memes. Ahora, muchos han remarcado el preocupante patrón en la trayectoria del actor, llegando a llamarlo "asesino de franquicias". "El DCEU incorpora a Jared Leto, se termina. Sony-Marvel incorpora a Jared Leto, se termina. La franquicia Tron añade a Jared Leto, se termina. Hay un patrón aquí que resulta evidente para cualquier persona", reza una publicación en X.

"Jared está aquí recogiendo franquicias muertas como si fueran gemas del infinito", comentaba jocosamente un usuario, mientras que otros piden que el intérprete se una a franquicias que desean ver fracasar, como Star Wars o Harry Potter.

Por otro lado, y visto lo visto, algunos fans temen por el futuro de Masters del Universo, la nueva franquicia en la que está enrolado y en la que Leto dará vida al malvado Skeletor.