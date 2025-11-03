Actriz Diane Ladd, tres veces nominada al Oscar, fallece a los 89 años

Diane Ladd, tres veces nominada al Premio de la Academia, cuyos papeles abarcaron desde la descarada camarera en “Alicia ya no vive aquí” hasta la madre protectora en “Corazón salvaje”, ha fallecido a los 89 años.

La muerte de Ladd fue anunciada el lunes por su hija Laura Dern, quien emitió un comunicado informando que su madre, con quien ocasionalmente compartió pantalla, había fallecido en su casa de Ojai, California, acompañada por Dern. Dern, quien describió a Ladd como su “heroína increíble” y “una madre maravillosa”, no especificó de inmediato la causa del fallecimiento.

“Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que uno pudiera imaginar”, escribió Dern. “Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”.

Ladd, una talentosa actriz cómica y dramática, tuvo una larga trayectoria en televisión y teatro antes de alcanzar el éxito en el cine con la película de Martin Scorsese de 1974, "Alicia ya no vive aquí".

Recibió una nominación al Óscar a la mejor actriz de reparto por su interpretación de la mordaz y directa Flo, y posteriormente participó en decenas de películas durante las décadas siguientes.

Entre sus numerosos créditos se incluyen "Chinatown", "Primary Colors" y otras dos películas por las que recibió nominaciones a la mejor actriz de reparto: "Corazón salvaje" y "Rambling Rose".