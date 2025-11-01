Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Cine

Disney + All's fair 

La nueva serie de Ryan Murphy "All's Fair" llega a Disney+ con un elenco femenino estelar

La serie aborda temas como la sororidad y "el apoyo entre mujeres cuando están en su punto más bajo".

Kim Kardashian posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la serie de televisión "All's Fair" el miércoles 22 de octubre de 2025 en Londres

Kim Kardashian posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la serie de televisión "All's Fair" el miércoles 22 de octubre de 2025 en LondresScott A Garfitt/AP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPParís, Francia

"All's Fair", la nueva creación de Ryan Murphy, se estrenará el martes en Disney+, con un elenco femenino de lujo encabezado por Glenn Close, Kim Kardashian, Naomi Watts y Sarah Paulson.

Los tres primeros episodios estarán disponibles desde el estreno, y los siete restantes se lanzarán semanalmente cada martes.

Rodada en Los Ángeles, la serie sigue a seis abogadas especializadas en derecho de familia que abandonan un bufete dominado por hombres para crear su propio despacho, dedicado a defender a mujeres en proceso de divorcio.

Kim Kardashian interpreta a Allura Grant, personaje principal y cofundadora del bufete. Es su segundo papel importante tras su aparición en la temporada 12º de "American Horror Story: Delicate".

ALL’S FAIR premieres November 4 on HULU in the US and with HULU on DISNEY+ globally. Hulu on Disney+ is available in the U.S. with Bundle subscription; Disney+ subscription required to access in other regions. Terms apply. A team of female divorce attorneys leave a male-dominated firm to open their own powerhouse practice. Fierce, brilliant, and emotionally complicated, they navigate high-stakes breakups, scandalous secrets, and shifting allegiances—both in the courtroom and within their own ranks. In a world where money talks and love is a battleground, these women don’t just play the game—they change it. The series stars Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka with Sarah Paulson and Glenn Close. Credits: “All’s Fair,” produced by 20th Television in association with Ryan Murphy Television, is written and executive produced by Ryan Murphy, who also directs, Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene and Richard Levine. Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts and Sarah Paulson star and executive produce. Anthony Hemingway executive produces and directs. Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson and Nissa Diederich also serve as executive producers. SUBSCRIBE TO HULU’S YOUTUBE CHANNEL Click the link to subscribe to our channel for the latest shows & updates: http://www.youtube.com/hulu?sub_confirmation=1 START YOUR FREE TRIAL http://hulu.com/start FOLLOW US ON SOCIAL Instagram: https://www.instagram.com/hulu/ Hulu on Twitter: https://twitter.com/hulu Facebook: https://www.facebook.com/hulu ABOUT HULU Hulu is the leading all-in-one premium streaming service that offers an expansive slate of live and on-demand entertainment, both in and outside the home. Hulu is the only on-demand platform that provides access to a library of both hit TV Series/Films and award-winning Hulu Originals like Only Murders In The Building, The Handmaid’s Tale, The Kardashians, and more! Visit https://Hulu.com to subscribe now. #hulu #disney #AllsFair #AllsFairHulu #kimkardashian All's Fair | Official Trailer | Hulu https://youtu.be/4SVJMKNfF0w Video

Tráiler de la nueva serie de Disney+ "All's Fair"


El rol parece hecho a su medida. La empresaria y estrella de la moda lleva seis años estudiando derecho y espera actualmente los resultados del examen del Colegio de Abogados de California.

Glenn Close encarna a Dina Standish, mentora del grupo, mientras que Naomi Watts es Liberty Ronson, abogada británica.

Teyana Taylor interpreta a Milan, joven recluta, y Sarah Paulson da vida a Carrington Lane, la antagonista.

La serie aborda temas como la sororidad y "el apoyo entre mujeres cuando están en su punto más bajo", explicó Kim Kardashian durante una conferencia de prensa celebrada a finales de octubre en París.

"Es un regalo trabajar con todas estas mujeres que realmente se quieren entre sí", comentó Niecy Nash Betts, quien interpreta a Emerald Green, una exdetective privada convertida en abogada y madre soltera "por elección".

Glenn Close, impresionada por la energía del rodaje, describió al equipo como "un grupo de mujeres poderosas, divertidas y solidarias".

Como suele ocurrir en las producciones de Ryan Murphy —creador de éxitos como American Horror Story, Glee y Nip/Tuck— los diálogos son afilados y precisos.

Sarah Paulson afirmó haberse "divertido mucho" con algunos textos. "Ryan vive en un mundo de extremos. No hay reglas con él. Es 'Go big or go home' ("Apunta alto o vete a casa")", dijo la actriz.

Naomi Watts, en su tercera colaboración con Murphy, destacó la "confianza inmediata" en el proyecto. Al igual que Kardashian y Paulson, aceptó el papel sin leer "ni una sola línea del guion".

"All's Fair" llega rodeada de una gran expectativa. El tráiler alcanzó más de 44 millones de visualizaciones en solo dos semanas en el canal de YouTube de Hulu, asociado a Disney.

Tags relacionados