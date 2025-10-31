Bruce Springsteen: “Cuando todo va bien, te das cuenta de que igual estás vacío”

Bruce Springsteen no habla de su pasado como una reliquia. Lo hace como si todavía estuviera viviendo esa realidad. Frente a mí, en un tono pausado, casi meditativo, dice: “No quería hacer un disco. Quería entender qué me estaba pasando”.

Esa confesión, que en otro contexto podría sonar modesta, resume el espíritu detrás de “Deliver Me From Nowhere”, la película que Scott Cooper convierte en un retrato íntimo sobre la creación del álbum “Nebraska” (1982) y, con él, de un artista en su punto de quiebre.

Durante el encuentro al que Listín Diario tuvo acceso, Springsteen sonríe con esa mezcla de sinceridad y distancia que solo tiene quien ha sobrevivido a sí mismo. “Nebraska no fue sobre la fama. Fue sobre el silencio después de la fama”, dice. “Cuando todo va bien, te das cuenta de que igual estás vacío”.

A su lado, el director Scott Cooper asiente. “La historia de Nebraska siempre me pareció una película esperando ser filmada. Pero no quería hacer un biopic, quería hacer una oración. Una plegaria en forma de cine”.

La película, que llega este jueves a los cines dominicanos, es protagonizada por Jeremy Allen White como Springsteen, Jeremy Strong como Jon Landau (su productor y confidente) y Odessa Young como Faye Romano.

La historia es todo menos una exaltación del mito. Es una inmersión en la duda, en el agotamiento, en ese momento donde la música ya no consuela, pero tampoco puede evitarse. “Bruce no quería héroes,” explica Cooper. “Quería humanidad. Lo que más me interesa de su historia no es cómo se levantó, sino cómo aprendió a quedarse quieto”.

Scott Cooper y Bruce Springsteen durante la conversación periodística.

EL HOMBRE DETRÁS DEL RUIDO

Springsteen recuerda los años previos a Nebraska como un tiempo de vértigo. Venía de giras interminables y del éxito de The River. “Todo lo que tocas se vuelve oro”, me dice, “pero por dentro se siente como óxido”.

Fue entonces cuando decidió aislarse en Colts Neck, Nueva Jersey. Solo, con una grabadora de cuatro pistas, una guitarra y demasiados fantasmas. “No pensaba en discos, pensaba en sobrevivir la semana,” dice con franqueza. “Había algo dentro que no sabía cómo nombrar. Así que empecé a cantarlo”.

Scott Cooper traduce esa soledad con precisión visual. “No quería mostrarlo como un mártir. Quería mostrarlo como un hombre que se escucha respirar. La película no tiene artificio; todo lo que ves son pausas y aire”.

Jeremy Allen White, que se mueve entre la fragilidad y la intensidad con la naturalidad que lo hizo brillar en The Bear, encontró en el papel su propio exorcismo. “Bruce es una energía que no se puede copiar”, explica. “Así que no intenté imitarlo. Intenté sentir su peso. Ese cansancio que no te mata, pero no te deja dormir”.

En una de las escenas más contenidas, Bruce Springsteen observa una casa en ruinas mientras su voz (grabada en cinta) recita fragmentos de “Reason to Believe”. “Esa toma,” dice Cooper, “resume lo que quería decir: la fe no como esperanza, sino como obstinación”.