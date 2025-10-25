La película dominicana “Día ocho” se exhibirá en el Dominican Film Festival de Nueva York

La película dominicana “Día ocho” fue seleccionada para participar en el Dominican Film Festival de Nueva York, (FDNY), este domingo 26, a las 6:00 de la tarde.

La exhibición forma parte de la programación oficial del evento que celebra lo mejor del cine dominicano en el extranjero. Las salas de estreno están ubicadas en AMC 25, de Time Square en Nueva York.

Dirigida por José Gómez y producida por Ángela Medina y Joan Monegro, la cinta está basada en la vida del padre Emiliano Tardif y se destaca por la solidez de sus actuaciones y su capacidad para abordar con sensibilidad temas universales desde una mirada local.

Su participación en el festival abre una nueva etapa para la película, que continúa trascendiendo fronteras y conectando con audiencias dominicanas y latinas en el extranjero, afirman sus promotores.

El equipo detrás de “Día Ocho” celebra esta oportunidad como un reconocimiento al talento y esfuerzo del cine dominicano contemporáneo, reafirmando que las historias locales pueden alcanzar una proyección internacional.

El elenco está encabezado por Juan Ángel, en el papel del padre Emiliano Tardif; Angeline Monegro, como Yira Sandoval, una influencer que busca un milagro para su hermana enferma; Fahdly Samira Jacobo, como Lía; Marta González, como Altagracia; y Francisco Vásquez, como Alberto, entre otros.