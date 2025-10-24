Muere Isabelle Tate, actriz de "9-1-1: Nashville", a los 23 años

Isabelle Izzy Tate, quien debutó en el capítulo piloto de “9-1-1: Nashville”, murió a los 23 años. La joven actriz falleció debido a causa del trastorno de Charcot-Marie-Tooth, una enfermedad neuromuscular congénita que afecta al control de los músculos.

"Estamos profundamente entristecidos y totalmente desolados al comunicar que Isabelle Tate falleció el pasado 19 de octubre. Tenía 23 años", afirmó Kim McCray, su representante, a través de un comunicado en Instagram. "Conozco a Izzy desde que era una adolescente, y recientemente retomó la interpretación. Obtuvo un papel en la primera serie para la que audicionó, 9-1-1: Nashville. Disfrutó muchísimo esa experiencia", añadió.

La propietaria de la agencia de representación McCray también quiso expresar sus condolencias a "su maravillosa madre, a su hermana Daniella, familia y amigos". "Tuve la tremenda suerte de haberla conocido. La echaremos mucho de menos", finalizó. Además, la familia de Tate también publicó un obituario donde destacan que Isabelle era "una persona apasionada y luchadora que jamás justificaba su enfermedad para equipararse al resto de la gente", así como que "tenía una gran inclinación musical y solía pasar horas escribiendo y grabando canciones con sus amigos".

Los padres de Isabelle y su hermana Daniella expresaron también en el obituario su deseo de realizar donaciones a la Asociación Charcot-Marie-Tooth, la cual se encarga de apoyar a las personas que padecen esta enfermedad.

Tate, nacida en Nashville, llevaba lidiando desde los 13 años, tal y como contaba ella misma en sus redes, con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Tras coquetear como actriz y modelo siendo niña, se graduó de la Universidad Estatal de Middle Tennessee con un título en administración y dirección de empresas.

La joven retomó la interpretación en 9-1-1: Nashville, el cual fue su primer papel como adulta. Tate participó en el episodio piloto que se estrenó el pasado 6 de octubre. Sin embargo, en el capítulo que se estrenará el 30 de octubre, la serie incluirá al final un sentido homenaje en honor a la memoria de la actriz.

9-1-1: Nashville está protagonizada por Jessica Capshaw y Chris O'Donnell. Creada por Ryan Murphy junto a Tim Minear y Rashad Raisani, la ficción, producida por ABC, es el tercer spin-off de la serie 9-1-1 centrado en los servicios de emergencias.