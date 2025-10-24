Sonya Smith protagoniza la cinta dominicana “Algo de valor”

La actriz estadounidense-venezolana Sonya Smith regresa a la gran pantalla con su primer protagónico en República Dominicana.

La película “Algo de valor”, dirigida por Yaniel Paulino y producida por Jean Carlos Santos, se estrena este 30 de octubre en todas las salas de cine del país.

En esta producción, Smith interpreta a una enfermera, esposa y madre del protagonista, Manny (Manuel), un joven que atraviesa un profundo proceso de transformación personal. Su personaje encarna el amor incondicional de una madre que lucha entre la fe, la familia y las difíciles decisiones de la vida.

El rodaje se realizó durante dos semanas entre Nueva York y Nueva Jersey, tres semanas antes de que iniciara la pandemia. La actriz fue invitada al proyecto por el actor Anthony Álvarez, quien también participa en el filme.

“Algo de valor” narra la historia de un joven latino que, durante su etapa escolar, se ve atraído por la vida en las calles y los caminos equivocados, hasta tocar fondo. En su momento más oscuro, logra redescubrir la fe y transformar su destino con la ayuda de Dios, en un relato profundamente humano y esperanzador.

La actriz, recordada por sus interpretaciones en exitosas producciones internacionales como Gitanas, Destino de Mujer y Pecados Ajenos, expresó su entusiasmo por formar parte de una historia dominicana que combina emoción, fe y redención.

“Esta película me conmovió desde el primer momento, porque muestra que siempre hay una oportunidad para levantarse y encontrar el propósito”, afirmó Smith.

Por su parte, Anthony Álvarez, quien tuvo un rol clave en conectar el talento internacional con el equipo dominicano, destacó el valor de esta colaboración.

“República Dominicana está viviendo un momento de oro en el cine, y tener a Sonya como parte de este proyecto es un orgullo. Algo de Valor es una historia con corazón, con mensaje y con una energía que traspasa la pantalla”, aseguró el actor.

Esta producción representa una nueva conexión entre el talento dominicano y figuras internacionales del cine, reafirmando el crecimiento de la industria cinematográfica del país y su proyección en mercados internacionales.