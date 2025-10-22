El festival Eurocine 2025 exhibirá 11 películas de distintos países europeos

El festival Eurocine 2025, que celebra lo mejor del cine europeo contemporáneo, se presentará del 10 al 15 de noviembre en Caribbean Cinemas de Galería 360, donde se exhibirán 11 películas de distintos países europeos.

La cartelera fue dada a conocer por la delegación de la Unión Europea en República Dominicana, en colaboración con los Estados Miembros, DGCINE, Ebribari Audiovisual y Caribbean Cinemas.

“Eurocine celebra la riqueza y diversidad cultural de Europa, pero también la profunda cercanía entre la Unión Europea y la República Dominicana", expresó el embajador designado de la delegación de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani.

Luego agregó: "Compartimos valores, historias y vínculos personales que fortalecen nuestro lazo común entre dominicanos y europeos”.

La película de apertura será "El conde de Montecristo" (Francia, 2024), dirigida por Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patellière.

Esta nueva adaptación del clásico de Alejandro Dumas, premiada en festivales internacionales, inaugurará el festival con una historia de venganza, justicia y redención.

La directora general de la Dirección General de Cine (DGCINE), Marianna Vargas Gurilieva, valoró la importancia de estos espacios como impulso para la circulación de cine internacional y la visibilidad del audiovisual dominicano.

“Desde la DGCINE reafirmamos nuestro compromiso de apoyar iniciativas como esta, que enriquecen la diversidad de miradas disponibles en nuestras salas, fortalecen la formación de audiencias y consolidan la relación del cine dominicano con la cinematografía internacional. Que sepan que cuentan con el apoyo de la DGCINE y de nuestra Cinemateca Dominicana, para continuar acercando el cine y la cultura a nuestros públicos”, expresó Vargas Gurilieva.

La productora dominicana Desiree Reyes Peña, programadora del festival, presentó la selección de películas europeas, una combinación de obras premiadas, con diversidad temática y variedad de géneros. De igual manera resaltó que la celebración de Eurocine demuestra la importancia de la industria cinematográfica para los estados de la Unión Europea.

Programación oficial Eurocine 2025

El Conde de Montecristo (Francia, 2024) – Ficción / Aventura – Película de Apertura.

King Frankie (Irlanda, 2024) – Drama / Familiar

Cultura vs. Guerra (Ucrania, 2024) – Documental.

Bagger Drama (Suiza, 2024) – Drama.

La Máquina Fantástica (Suecia, Dinamarca, 2023) – Documental.

Yaya e Lennie: El camino a la libertad (Italia, 2021) – Animación / Ciencia Ficción / Aventura.

Entrenadas para Ver (Alemania, Italia, 2022) – Documental.

Leona (Países Bajos, 2023) – Ficción / Deporte / Familiar.

El Hombre sin Culpa (Italia, Eslovenia, Croacia, 2022) – Drama.

Flow (Letonia, Bélgica, Francia, 2024) – Animación / Familiar.

Reversión (España – República Dominicana, 2025) – Thriller / Acción - Película de clausura – Estreno latinoamericano.