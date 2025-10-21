Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Cine

El arte de robar belleza: siete películas que anticiparon el robo del Louvre en París

Topkapi (1964), The Thomas Crown Affair (1999), Entrapment (1999), The Score (2001), Vinci (2004), Insadong Scandal (2009) y The Mastermind (2025)

"The Thomas Crown Affair" (1999). En esta joya del cine elegante, un millonario aburrido decide robar un Monet simplemente para sentir algo. No hay necesidad ni resentimiento, solo placer intelectual.

Avatar del Rubén Peralta Rigaud
Rubén Peralta RigaudMiami, Florida

El robo al Louvre no sólo removió la seguridad del museo más famoso del mundo; reavivó una vieja fascinación: la del crimen como arte. 

No se trata de violencia ni de codicia, sino de ese impulso estético que el cine ha retratado durante décadas —el deseo de apropiarse de lo sublime, de tocar lo intocable. 

Los ladrones cinematográficos no roban por dinero, sino por significado. En sus manos, cada robo es un acto de interpretación.

Las cámaras de vigilancia y las vitrinas blindadas nunca fueron verdaderos obstáculos para la imaginación. Lo que nos atrae no es el botín, sino el ritual. 

Cuando los ladrones irrumpen en el Louvre, o en su equivalente ficticio, ejecutan una coreografía: un estudio de precisión, ingenio y belleza que desafía al poder y a la propiedad. 

Esa tensión —entre el arte como símbolo y el robo como acto creativo— ha alimentado algunas de las películas más sofisticadas del género, entre ellas Topkapi (1964), The Thomas Crown Affair (1999), Entrapment (1999), The Score (2001), Vinci (2004), Insadong Scandal (2009) y The Mastermind (2025).

THE THOMAS CROWN AFFAIR (1999) | Official Trailer | MGM


1. The Thomas Crown Affair (1999)

En esta joya del cine elegante, un millonario aburrido decide robar un Monet simplemente para sentir algo. No hay necesidad ni resentimiento, solo placer intelectual. La película convierte el robo en un juego amoroso entre el protagonista y la investigadora que lo persigue. El museo se vuelve un campo de seducción y estrategia, un espejo de la obsesión contemporánea por poseer la belleza. Lo que roba Thomas Crown no es la pintura, sino el privilegio de contemplarla sin intermediarios.

Topkapi Official Trailer #1 - Robert Morley Movie (1964) HD


2. Topkapi (1964)

Décadas antes, Jules Dassin ya había entendido que un robo podía ser una ópera de precisión. En esta historia ambientada en Estambul, un grupo de ladrones se propone sustraer una daga incrustada de joyas del Palacio de Topkapi. 

La secuencia del asalto —sin una palabra, solo cuerpos suspendidos del techo— es una lección de pureza cinematográfica. Ningún grito, ninguna prisa: el robo se ejecuta con la serenidad de una danza.

Entrapment (1999) ORIGINAL TRAILER [HD 1080p]


3. Entrapment (1999)

La frontera entre la ética y la atracción se desdibuja cuando una agente encubierta se enamora del criminal que debía atrapar. 

Aquí, el robo de arte es metáfora de una relación imposible: el deseo de romper las reglas y ser cómplice de la transgresión. 

Visualmente impecable, la película combina arquitectura moderna, sensualidad y trampas de seguridad que parecen diseñadas por escultores. Es el cine de robo convertido en ballet de neones y reflejos.

The Score (2001) Original Trailer [FHD]


4. The Score (2001)

En este thriller cerebral, un ladrón veterano (Robert De Niro) acepta un último golpe: robar una reliquia de un museo de Montreal antes de retirarse. La historia es menos sobre el botín que sobre el relevo generacional. 

El aprendiz y el maestro representan dos visiones del crimen: la disciplina artesanal frente a la arrogancia juvenil. El museo, con su iluminación sagrada y su silencio, se convierte en confesionario. Cada movimiento dentro de él tiene algo de plegaria.

5. Insadong Scandal (2009)

Desde Corea del Sur llega una versión contemporánea y más cínica del mito. En lugar de un robo físico, el engaño ocurre en el proceso de restauración de una pintura perdida. Lo que se falsifica no es la obra, sino su historia. 

En una época donde la autenticidad se compra y se vende, esta película coloca la trampa en el lugar más incómodo: la frontera entre arte y negocio. El ladrón ya no necesita máscaras; basta con una galería y un contrato.

6. Vinci (2004)

En esta comedia polaca, un grupo de estafadores planea robar un cuadro de Leonardo da Vinci, pero el robo se complica en una red de falsificaciones y lealtades cambiantes. 

A diferencia de los ladrones refinados del cine estadounidense, estos delincuentes son torpes, emocionales, incluso entrañables. Y sin embargo, el filme respira el mismo aire romántico: la idea de que robar arte es, en el fondo, una forma de amar lo robado.

The Mastermind Trailer #1 (2025)


7. The Mastermind (2025)

La más reciente del grupo —y la más introspectiva— lleva el género del “heist” a su límite moral. Un robo que debía ser perfecto se convierte en un examen de clase, culpa y soledad. 

Aquí no hay glamur ni adrenalina: solo el peso del acto. El ladrón, en lugar de escapar, contempla la obra que no puede poseer. En esa mirada detenida se condensa toda la tradición del cine de robos: el reconocimiento de que lo bello, una vez tocado, deja de pertenecernos.

Lo que une a todas estas películas no es el delito, sino la estética del riesgo. Cada director filma el robo como un acto artístico en sí mismo: la cámara sustituye al ladrón, el encuadre a la ganzúa. 

El espectador se convierte en cómplice silencioso. Por eso el robo del Louvre, con su teatralidad involuntaria —los pasillos vacíos, los cristales rotos, la audacia calculada— parece escrito por un guionista con nostalgia del cine clásico.

El atraco se vuelve metáfora de una época en la que el arte y el crimen comparten obsesiones: visibilidad, autenticidad y control. 

El ladrón del museo y el coleccionista multimillonario persiguen lo mismo: el poder de mirar lo que otros no pueden. Pero el cine, que siempre ha romantizado al criminal elegante, introduce una paradoja moral. Cuanto más perfecto el golpe, más vacío su triunfo.

En The Thomas Crown Affair, el protagonista roba porque puede; en The Score, roba porque debe; en The Mastermind, roba porque no sabe quién es sin hacerlo. 

Cada película propone una lectura distinta del mismo acto: robar arte como espejo de un deseo humano más profundo —el de poseer belleza, aunque sea por un instante.

El robo del Louvre, con toda su resonancia simbólica, parece confirmar que el mito sigue vivo. No importa cuán sofisticadas sean las alarmas, siempre habrá alguien dispuesto a desafiar el sistema por el placer de tocar lo sagrado. 

En el fondo, esos ladrones —reales o ficticios— encarnan algo que el cine nunca ha dejado de filmar: la tensión entre la admiración y la apropiación, entre mirar y tomar.

Quizás por eso seguimos fascinados con ellos. Porque en cada golpe bien planeado se esconde una verdad incómoda: amamos tanto la belleza que, a veces, queremos robarla.

Avatar Rubén Peralta Rigaud

Rubén Peralta Rigaud

Crítico de cine
Ver más

