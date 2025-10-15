Miembro fundador de La Oreja de Van Gogh podría abandonar el grupo ante regreso de Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh sigue siendo la gran comidilla. Mientras parece inminente el anuncio que, tras meses de constantes rumores, haría oficial el regreso de Amaia Montero a la formación donostiarra, ahora nuevas informaciones sugieren que, Pablo Benegas, uno de los miembros fundadores de la banda, podría abandonar el grupo.

Fue el programa 'Buenos días, Javi y Mar' de Cadena 100 el que adelantó que Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador de La Oreja de Van Gogh, no formaría parte de la nueva etapa del grupo. Una noticia que llega justo un año después de que LODVG anunciara la salida de Leire Martínez, su cantante desde el año 2008.

"La noticia no es que Amaia vuelva a La Oreja de Van Gogh, que es algo que se sabía y hay contratos de por medio. La noticia es que La Oreja de Van Gogh no vuelve al completo. Pablo Benegas no estará en esta nueva etapa", afirmó Javi Nieves en antena.

Pablo Benegas, nacido en Madrid en 1975, es uno de los cinco miembros fundadores de La Oreja de Van Gogh junto a Xabi San Martín, Álvaro Fuentes, Haritz Garde y la propia Montero. Durante casi tres décadas, ha sido el guitarrista principal y uno de los compositores del grupo, participando en algunos de los grandes éxitos de la banda.

Las informaciones sobre la salida de Benegas de LODVG coincide exactamente con el primer aniversario de la marcha de Leire Martínez y con el momento en que diversos medios especializados anuncian como inminente la confirmación oficial del regreso de Amaia Montero. Esta decisión evidenciaría "desavenencias dentro del grupo" que habrían llevado a este "punto de ruptura", aunque por el momento no se han ofrecido detalles específicos sobre los motivos exactos de su marcha.

En todo caso, la decisión del compositor llama poderosamente la atención ya que, tras desavenencias pasadas y momentos de tensión, vividos tanto antes como después de que Amaia abandonara el grupo, Montero y Benegas habían retomado su amistad. "Treinta años después sigo sin conocer a nadie como tú. Menuda dosis de amor te estás llevando querida amiga, qué maravilla", escribió en redes sociales tras la reaparición de la cantante en el concierto de Karol G. en el Bernabéu.

Ahora, la supuesta decisión de Benegas de abandonar el grupo justo antes del anuncio del regreso de Montero ha disparado las especulaciones sobre si existe alguna relación entre ambos acontecimientos, aunque ninguna de las partes se ha pronunciado oficialmente al respecto.

De confirmarse la salida de Pablo Benegas, La Oreja de Van Gogh quedaría conformada por tres de sus cuatro miembros originales: Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería), más Amaia Montero como vocalista. El grupo necesitaría incorporar un Nuevo guitarrista para completar la formación de cara esa también supuesta gira con Montero para celebrar el 30.º aniversario de la banda que, según los últimos rumores arrancará en primavera de 2026.

El anuncio de la marcha de Benegas ha generado reacciones de sorpresa entre los seguidores del grupo, especialmente porque llega en un momento clave para la banda: la celebración de su 30º aniversario y el esperado reencuentro con Montero tras 18 años separados.