Desde 'Annie Hall' hasta 'El Padrino': Seis grandes películas de Diane Keaton

Diane Keaton nunca interpretó realmente el papel de una estrella de cine glamurosa. Participó en películas icónicas y salió con algunas de las estrellas más importantes de su generación, y aun así, de alguna manera, se mantuvo diferente y desafiante a pesar de tantos años trabajando en el sistema de Hollywood. Excéntrica y accesible, con una especie de encanto efervescente, no sorprende que fuera la musa de tantos, desde Woody Allen hasta Nancy Meyers.

La gente suele describirla como autocrítica, como si fuera una elección y no producto de una profunda inseguridad. Keaton se consideraba fea, luchaba contra trastornos alimenticios y nunca parecía reconocerse el mérito de sus éxitos. Pero también supo canalizar eso en sus actuaciones, que abarcaron cinco décadas, como ninguna otra.

Hay muchísimas películas de Keaton que vale la pena destacar, incluyendo su etapa completa con Allen. Están las favoritas de Instagram como "El Club de las Primeras Esposas", clásicos nostálgicos como "El Padre de la Novia" y giros dramáticos en "La Habitación de Marvin" y "Dispara a la Luna".

A continuación se presentan seis roles esenciales para comenzar.

“El Padrino” (1972)

Kay Adams, la futura Sra. Corleone, podría haber sido un papel secundario. Pero Keaton, en su papel revelación, dominó la pantalla junto a sus contrapartes más llamativas. Era la esposa con algo oculto tras la mirada, capaz de mantener la pantalla en la escalofriante toma final de la primera película. Las redes sociales no suelen producir nada que valga la pena, pero en 2023, Francis Ford Coppola y Keaton intercambiaron una pregunta en una historia de Instagram. Ella se preguntó por qué la había elegido.

“Te elegí porque, aunque ibas a interpretar a la esposa más convencional, había algo más en ti, más profundo, más divertido y muy interesante. (Tenía razón)”, escribió Coppola.

“Annie Hall” (1977)

"La-di-da, la-di-da", ¿por dónde empezar con "Annie Hall"? Es el papel por excelencia de Keaton, una carta de amor a sus peculiaridades, excentricidades, inseguridades y encanto, todo envuelto en esta WASP ficticia con corbata de Chippewa Falls.

Allen la animó a usar lo que quisiera, y así armó su icónico atuendo —pantalones caqui, chaleco y corbata— con "mujeres con estilo en las calles de Nueva York". El sombrero lo tomó de la actriz Aurore Clement.

“Nadie tenía expectativas serias. Simplemente nos lo pasábamos bien recorriendo los lugares emblemáticos de Nueva York”, escribió en sus memorias. “Como siempre, Woody se preocupó por el guion. ¿Se parecía demasiado a un episodio de 'El show de Mary Tyler Moore'? Le dije que estaba loco. Tranquilo”.

“Looking for Mr. Goodbar” (1977)

La otra gran película de Keaton de 1977 se convirtió en un clásico de culto al no estrenarse en vídeo doméstico ni en DVD, y solo recientemente ha estado disponible en plataformas digitales. El papel de Theresa Dunn hace que Annie Hall parezca una monja. Con su educación católica y su trabajo de "buena chica" enseñando a niños sordos durante el día, por la noche Theresa recorre bares en busca de hombres con los que ligar; cuanto más peligrosos (como el personaje de Richard Gere), mejor.

“Reds” (1981)

Warren Beatty dirigió, produjo, coescribió y protagonizó esta epopeya histórica sobre los periodistas que documentaron la Revolución Bolchevique junto a Keaton, interpretando a la periodista y activista Louise Bryant. Ya salían cuando comenzaron a rodar la película, pero su relación se deterioró durante la producción.

“Todos sabían que no me gustaba la dirección de Warren”, escribió en sus memorias. “Era imposible trabajar con un perfeccionista que grababa 40 tomas por montaje. A veces sentía como si me estuvieran aturdiendo. Incluso ahora no puedo decir que mi actuación sea mía. Fue más bien una reacción a Warren; eso fue: una respuesta al efecto de Warren Beatty”.

“Baby Boom” (1987)

En esta comedia de Charles Shyer y Nancy Meyers, Keaton interpreta a una yuppie de Manhattan que hereda inesperadamente un bebé de 14 meses y comienza a reevaluar su vida. Finalmente, se muda a Vermont, donde conoce a un veterinario interpretado por el apuesto Sam Shepard. Un comentario adelantado a su tiempo sobre el discurso del "tenerlo todo" de los siguientes 30 años, Roger Ebert escribió en su momento: "'Baby Boom' no se esfuerza por mostrarnos la vida real. Es una fantasía sobre madres, bebés, dulzura y amor, con la dosis justa de comedia perversa para darle un toque especial".

“Something’s Gotta Give” (2003)

¡Ah, Erica Barry y su fabulosa casa en los Hamptons y sus suéteres color marfil de cuello alto! Esto fue pura creación de Meyers, el guionista y director que tuvo la gloriosa idea de convertir a una mujer de cincuenta y tantos en el objeto de deseo de una comedia romántica convencional. Keaton interpreta a esta brillante dramaturga que atrae la atención tanto de un playboy mayor (Jack Nicholson) con predilección por mujeres mucho más jóvenes como de un joven y apuesto médico (Keanu Reeves). Keaton la ha calificado como su película favorita, en parte porque besó a Nicholson (con quien ya había trabajado en "Reds") "porque fue tan inesperado a los 57 años".