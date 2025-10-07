Película “7 de julio”, que retrata el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse, llegará a cines dominicanos

La película “7 de julio” llegará a la gran pantalla el 30 de octubre, prometiendo una mirada profunda y reveladora sobre uno de los episodios más impactantes de la historia reciente del Caribe: el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.

Bajo la dirección de Robenson Lauvince, con guión de Paul Henry Athis y Gary Victor, el filme llega a República Dominicana luego de su exhibición en Estados Unidos y Canadá, y estará disponible en todas las salas de Caribbean Cinemas.

El filme narra la vida de una joven estudiante universitaria, quien en su búsqueda por conocer la vida del mandatario para escribir una memoria, se ve arrastrada a un mundo de intriga política, conspiraciones internacionales y caos.

Una vez allí se encuentra frente a una verdad devastadora, por lo que deberá arriesgarlo todo para desentrañar el secreto más oscuro de una nación.

Protagonizada por el actor Jimmy Jean-Louis, la película "7 de Julio" cuenta además con las actuaciones de Raquel Pelissier, Paul Henry Athis, Anthony Alvarez, Tico Armand, Pedro Moreno, Johnnie Mercedes y Eddy Francois, conformando un elenco internacional de primer nivel.

Escena de la película haitiana "7 de Julio", bajo la dirección de Robenson Lauvince, con guión de Paul Henry Athis y Gary Victor.

Escena de acción de "7 de Julio", “7 de julio”, una producción de Clearshot Entertainment, en colaboración con Aldea Studio.“7 de julio”.

“7 de julio: ¿Quién mató al presidente de Haití?” es un drama político que combina tensión, emoción y reflexión sobre el poder, la corrupción y la lucha por la verdad.

El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, la noche del 6 al 7 de julio de 2021, ha dado lugar a una compleja investigación internacional y a numerosas detenciones en Haití.

Unas 51 personas han sido inculpadas en relación con este caso, entre ellas la viuda del presidente asesinado, Martine Moïse, junto con Claude Joseph, Léon Charles, Renald Lubérice, Ardouin Zéphirin, Joseph Félix Badio y Louis Edner Gonzague Day.

Por igual, 17 colombianos fueron detenidos sospechosos de participar en el complot para asesinar a Jovenel Moise.

Video JULY 7 WHO KILLED THE PRESIDENT OF HAITI (OFFICIAL TRAILER). DIRECTED BY ROBENSON LAUVINCE



“7 de julio” es una producción de Clearshot Entertainment, en colaboración con Aldea Studio. La edición estuvo a cargo de Robin Paredes, y la supervisión musical bajo la dirección de Paul Stewart.

La producción cinematográfica fue filmada en República Dominicana, Haití y Estados Unidos.

Con una narrativa visualmente impactante, “7 de julio” invita al público a mirar más allá de los titulares para descubrir las fuerzas ocultas detrás de un magnicidio que cambió la historia de Haití y sacudió al mundo, ya que la historia solo se puede escribir con sangre.