"A Showgirl", la película de Taylor Swift, debuta en el número 1 con 33 millones de dólares

La taquilla de este fin de semana perteneció a dos atractivos innegables: Taylor Swift y Dwayne “The Rock” Johnson.

Podría haber parecido un duelo de peso pesado, pero los fanáticos devotos de Swift una vez más demostraron ser imparables con su película "The Official Release Party of a Show Girl", que debutó en el número 1 con 33 millones de dólares en Norteamérica, según estimaciones del domingo de Comscore. El estreno en AMC Theatres, anunciado hace solo dos semanas con una promoción mínima, sirvió como complemento al duodécimo álbum de estudio de Swift, combinando videos musicales, imágenes del detrás de cámaras y visuales con letras sin blasfemias en una experiencia de 89 minutos.

La película se proyectó en los 540 cines AMC de Estados Unidos durante tres días, y finalizó el domingo. AMC la transmitió en México, Canadá y toda Europa.

“Que Taylor Swift aproveche el poder de las salas de cine para construir su marca, generar entusiasmo entre sus fans y crear una experiencia comunitaria más allá de sus giras y sus presentaciones en vivo, es realmente una genialidad”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Poder sumar otros 33 millones de dólares a la recaudación de taquilla es una gran satisfacción para los propietarios de salas que buscaban contenido para sus pantallas gigantes”.

Esto ocurre casi dos años después de que su película de concierto “The Eras Tour” se estrenara con 96 millones de dólares , con Swift extendiendo su racha de dominio en taquilla.

Mientras tanto, Johnson tuvo un desempeño más modesto. Su drama de A24, "The Smashing Machine", coprotagonizado por Emily Blunt, se estrenó en tercer lugar con apenas 6 millones de dólares, detrás de "One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, que recaudó 11,1 millones y ya acumula 107 millones a nivel mundial.

A pesar de las buenas críticas y una ovación de pie de 15 minutos en el Festival de Cine de Venecia (donde Johnson recibió elogios por interpretar a la leyenda de MMA Mark Kerr), la película marcó uno de los estrenos más bajos como protagonista.

“Cuando las grandes estrellas de cine se lanzan a papeles más independientes, como Tom Cruise en 'Magnolia', intentan redefinir su carrera”, dijo Dergarabedian. “Pueden abarcar ambos universos, como Dwayne Johnson y todo el reconocimiento que está recibiendo. Ese factor de prestigio. Esa es la moneda de cambio. Conoce la taquilla. La estudia y es un hombre de negocios. Pero también hay que tener en cuenta que, al salir de la zona de confort, se le da una nueva perspectiva. ... Dwayne Johnson está redefiniendo lo que puede hacer”.

Más allá de los dos nombres estrella, el resto de la programación del fin de semana ofreció una amplia mezcla que abarca desde aventuras animadas hasta secuelas de terror y lanzamientos internacionales.

La aventura familiar de DreamWorks Animation, "La casa de muñecas de Gabby: La película", debutó en cuarto lugar con 5,2 millones de dólares, llevando la popular serie preescolar de Netflix a la gran pantalla. El thriller sobrenatural de Warner Bros., "El conjuro: Últimos ritos", le siguió en quinto lugar con 4 millones de dólares, recaudando 458,2 millones de dólares a nivel mundial.

En sexto lugar se ubicó "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle", la última entrega de la exitosa saga de anime japonesa, con una recaudación de 3,5 millones de dólares. El relanzamiento de "Avatar: The Way of Water" causó sensación en séptimo lugar con 3,1 millones de dólares, un sólido retorno para el éxito de taquilla de 2022, antes de "Avatar: The Fire and Ash" el 19 de diciembre.

Completando el top 10 se encuentran "The Strangers: Capítulo 2" con 2,8 millones de dólares, la comedia negra de IFC "Good Boy" con 2,2 millones de dólares, lo que marca el segundo mejor fin de semana de estreno de la compañía en la historia. "Kantara: Una Leyenda - Capítulo 1" con 1,7 millones de dólares.

Dergarabedian dijo que espera con ansias las películas de octubre como “Tron: Ares”, “El beso de la mujer araña” y “Roofman”, protagonizada por Channing Tatum.

Las 10 mejores películas según la taquilla nacional

Las cifras nacionales finales se publicarán el lunes y esta lista incluye las ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “La fiesta de lanzamiento oficial de una Show Girl”, 33 millones de dólares

2. “Una batalla tras otra”, 11,1 millones de dólares.

3. “The Smashing Machine”, 6 millones de dólares.

4. “La casa de muñecas de Gabby: La película”, 5,2 millones de dólares.

5. “The Conjuring: Last Rites”, 4 millones de dólares.

6. ““Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle”, 3,5 millones de dólares.

7. “Avatar: El camino del agua”, 3,1 millones de dólares.

8. “The Strangers: Capítulo 2”, 2,8 millones de dólares.

9. “Good Boy”, 2,2 millones de dólares.

10. “Kantara A Legend: Capítulo 1”, 1,7 millones de dólares.