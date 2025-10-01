"Baño de mujeres": el suspenso y el terror en la cartelera dominicana

La nueva película dominicana de suspenso y terror, “Baño de mujeres”, llegará este jueves 2 de octubre a todas las salas de la República Dominicana y Puerto Rico, con una historia dirigida por Frank Perozo.

El elenco lo encabezan Judith Rodríguez, Angelique Burgos (Puerto Rico) y Altair Jarabo (México).

El filme también se exhibirá en Estados Unidos y América Latina en diciembre del 2025.

La gala premier, realizada en Caribbean Cinemas Downtown Center, estuvo encabezada por Frank Perozo, director y antagonista de la cinta, acompañado de la actriz, modelo y presentadora Angelique Burgos, Judith Rodríguez, Pepe Sierra, Mario Lebrón, Ramón Candelario, Juan Carlos Pichardo, Gracielina Oliveros, Orestes Amador y Lucitania Suero.

Además, con las participaciones especiales de Brea Frank, Marta González, Daniel Luciano, Nelfa Núñez, Arturo López, Freyenly Rojas y Nico Clínico.

“Estrenar esta primera película de suspenso y terror representa más que un honor, tener la oportunidad de que personas como Caribbean Films confíen en mi. Me regalaron mi carrera como director hace ya varios años y ahora me están regalando un género nuevo que nunca había explorado", expresó Perozo, durante el estreno.

Luego agregó: "Estaba como un niño con juguete nuevo es un género completamente opuesto a la comedia, pero maravilloso es un genero bello consumo muchísimo y siento que me ayudó bastante a crecer en el ámbito profesional. Agradezco enormemente haber tenido esta oportunidad y, principalmente, a ese gran equipo no solamente del cuerpo toral sino también todo el equipo técnico que me acompañó durante esta hermosa travesía”.

Se trata de una historia original escrita por Kendy Y. Calcaño. También cuenta con el director y guionista argentino Santiago Fernández Calvete como coguionista, conocido por su filme “ La Segunda Muerte”, un largometraje que mezcla los géneros policial, fantástico y terror y que ha recorrido numerosos festivales de cine de género como el prestigioso SITGES Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya y otros como el BAFICI (Buenos Aires Festival de Cine Independiente) y el Festival des Films du Monde de Montréal (FFM).

Dentro de las novedades en esta producción se resalta la ingeniería de sonido y musicalización, a cargo del músico compositor canadiense Mario Sévigny, ganador de múltiples premios con este género, cuya composición musical le aporta una atmósfera distintiva a los momentos de suspenso y terror en la película.

Además, los productores recalcaron que esta fue una puesta en escena que requirió de un equipo de efectos especiales en set para crear algunas situaciones como fueron las ocurridas en el baño, se necesitó una planificación desde producción para poder crear efectos que fueran realmente creíbles e impactantes.

Esta producción cuenta con el protagónico de la actriz mexicaba Altair Jarabo, conocida por populares producciones como “En nombre del amor”, “Mentir para vivir”, “Por amar sin ley”, “Al diablo con los guapos”, “Código Postal” e “Inocente de ti”.

Video "BAÑO DE MUJERES". Trailer.



FICHA TÉCNICA

Género: Suspenso – Thriller. País: República Dominicana. Duración: 99 minutos. Producción ejecutiva: Caribbean Cinemas. Director: Frank Perozo. Idea original: Kendy Yenoreth Calcaño. Música original: Mario Sévigny. Animación gráfica: Guerra Toons.

SINOPSIS

Johana, Lily y Marianne están disfrutando cada minuto de su escapada. Han tomado carretera para dejar de lado el estrés y absorber la vida en bocanadas.

Hacen una parada técnica en una estación de carretera y todos sus planes se viran cuando, estando en el baño, Johana empieza a leer mensajes escritos en la puerta.

Son de alguien pidiendo ayuda. Primero lo toma a chiste, pero al disponerse a salir, un leve susurro la detiene. Alguien le está hablando, pero allí no hay nadie.

Una señal tras otra cambiará completamente la actitud de Johana. Decidida a ayudar, les cuenta a sus amigas.

En principio, las chicas se lo vacilan, pero luego terminan las tres envueltas en la más escalofriante trama.

Ese parador es usado por una sangrienta red de tráfico de mujeres. Una, que murió allí abusada hace poco tiempo, quiere salvar a su hermana, que también cayó en la trampa. Johana, Lily y Marianne van a ayudarla. Toda la información que necesitan está en ese baño.