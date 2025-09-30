Tilly Norwood, la actriz creada con IA que ha puesto en "jaque" a Hollywood

Estrellas de Hollywood como Toni Colette, Melissa Barrera o Lukas Gage han compartido sus reacciones ante la presentación de Tilly Norwood, la primera "actriz" totalmente creada por Inteligencia Artificial, que algunos piden boicotear. Aunque la noticia se dio a conocer hace unos días, han sido su creadora, Eline Van der Velden quien ha encendido la mecha al asegurar que varios agentes y agencias de representación ya están mostrando interés en fichar a la "intérprete".

Según recoge Deadline, Van der Velden adelantó durante un panel en el marco del Festival de Cine de Zurich que en breve anunciarán "qué agencia va a representar" a Norwood. La noticia se ha dado a conocer pocos días después de que Van der Velden anunciara la creación de Xicoia, un "estudio de talentos de IA" perteneciente a su productora Particle6 y diseñado para crear, gestionar y monetizar una nueva generación de estrellas digitales hiperrealistas.

La actriz Melissa Barrera (Scream) compartió la noticia de Deadline en sus stories de Instagram junto a la frase: "Espero que todos los actors representados por la agencia que está haciendo esto la dejen tirada. Qué asco, daos cuenta".

La intérprete no es la única que ha mostrado su desacuerdo con esta iniciativa, pues diversas personalidades de Hollywood han escrito comentarios en el post con el que Deadline daba a conocer la noticia vía Instagram. "Fuera los agentes. Quiero nombres", escribió Kiersey Clemons (Flash) en la sección de comentarios.

"No es una actriz de hecho, buen intento", sentenció Nicholas Alexander Chavez (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez). "¿Y qué pasa con los cientos de mujeres vivas cuyos rostros se combinaron para crearla? ¿No podíais contratar a ninguna de ellas?", reflexionó Mara Wilson (Matilda). "No me sorprende que la primera 'actriz hecha con IA' importante sea una mujer joven a la que pueden controlar por completo y hacer que haga lo que quieran", reflexionó Chelsea Edmunson (Ejército de los muertos).

Otros fueron más escuetos, como Lucy Hale (Pequeñas mentirosas), que comentó un rotundo "no" en el post, Toni Colette, que expresó su sorpresa con varios emojis, o Brandon Flynn, que mostró su desacuerdo con un emoticono de una mano con el dedo pulgar apuntando hacia abajo.

No obstante, otros intérpretes optaron por tomarse la noticia con humor, como Odessa A'zion (Until Dawn), que bromeó: "¡¡¡Me tiró un café en la CARA!!!", o Lukas Gage (La acompañante), que escribió: "¡¡¡¡Fue una pesadilla trabajar con ella!!!!". "Un día se me coló en la fila del almuerzo y ni siquiera pidió disculpas. No llegará muy lejos", añadió Trace Lysette (Monica).

Ante este aluvión de comentarios, la cuenta de Instagram de la "actriz" Tilly Norwood compartió un comunicado firmado por su creadora, Eline Van der Velden, en el que afirmaba que "no es un reemplazo para un ser humano" sino "una obra de arte". "Como muchas formas de arte anteriores a ella, provoca conversación, y eso en sí mismo muestra el poder de la creatividad", afirmó.

La cuenta de Instagram de la "actriz" ya ha compartido varias publicaciones. "Nuevas imágenes de mi último trabajo como actriz de IA", reza una de ellas, junto a varias fotos de Norwood "actuando".

"Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman, ese es el objetivo", aseguró Van der Velden en una entrevista concedida a Broadcast International el pasado mes de julio. Además, en un post de LinkedIn, la creadora comentó: "¿La audiencia? Les importa la historia, no si la estrella tiene pulso".