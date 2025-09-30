Muere el actor dominicano Jessy Santana

El actor Jessy Santana murió la madrugada de este martes mientras recibía atención médica en el Hospital Salvador B. Gautier, en Santo Domingo.

Aunque no se reveló la causa exacta de su fallecimiento, se dio a conocer que Santana había atravesado por complicaciones de salud derivadas de la diabetes que padecía.

En junio de 2023, Santana informó que estuvo a punto de perder un pie a causa de una infección hospitalaria que se agravó debido a su enfermedad.

El portal Cine Dominicano expresó su pesar por el deceso del “reconocido actor que dejó una huella invaluable en nuestra cinematografía”.

Estudió cine y fotografía en La Romana y debutó en el largometraje “22 kilómetros de soledad”.

Santana trabajó en aproximadamente 20 producciones cinematográficas, entre ellas “Dos policías en apuros”, “Cuentas por cobrar”, “Y a Dios que me perdone”, “Nadie muere en Ambrosía” y “El último pecado”.

Su última aparición fue en la película “Danny 45: el Terror de La Victoria”, que se estrenó en abril de 2022.

Durante una entrevista en el canal de YouTube de Félix Peña, Santana dijo que tomó una pausa de la actuación hasta que lograra recuperarse.