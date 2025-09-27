Muere Camucha Negrete, actriz que en 1975 fue dirigida por Mario Vargas Llosa en República Dominicana

Camucha Negrete, la actriz peruana que en 1975 fue protagonista del rodaje "Pantaleón y las visitadoras", dirigido por su compatriota Mario Vargas Llosa en la ciudad de La Romana, República Dominicana, murió este sábado, se informó en su país. Tenía 80 años.

En las últimas semanas, la actriz venía luchando contra un avanzado cáncer de hígado que agravó su estado de salud, reportó el periódico El Comerio.

En "Pantaleón y las visitadoras" Camucha Negrete interpretó el papel de La Brasilera (Olga Arellano), una de las visitadoras del campamento implementado por el capitán Pantoja.

La película se rodó en República Dominicana porque el gobierno militar peruano de entonces no dio permiso para que se filmara en la selva peruana.

Lulú Beltrán, en un artículo publicado en el periódico El Comercio, refiere que Camucha Negrete acababa de cumplir treinta y un años, era una mujer despampanante y muy codiciada.

Video MARIO VARGAS LLOSA HABLA DE "PANTALEÓN Y LAS VISITADORAS".



Video CINE Y LITERATURA. VARGAS LLOSA, "PANTALEÓN Y LAS VISITADORAS".



El propio Vargas Llosa la citó en La Tiendecita Blanca, en Miraflores (en Lima), para ofrecerle el papel sin tener que pasar por ningún casting.

Ella aceptó de inmediato, sabiendo que le tocaría hacer una escena erótica que incluía un semidesnudo, resalta Lulú Beltrán.

Citando fuentes, afirma que el rodaje fue muy accidentado: hubo un huracán que se llevó buena parte de la escenografía y, encima, el inexperto director Vargas Llosa tuvo que lidiar con los caprichos de ciertos actores, en particular la mexicana Kathy Jurado, quien exigió un baño privado, un bar para consumo personal y un guardaespaldas, se lee en El Comercio.

Al final, la echaron y la reemplazaron de emergencia con la esposa de un militar dominicano.

Carmen Julia Chávez Negrete, su nombre de pila, batallaba contra un avanzado cáncer de hígado que deterioró gravemente su estado físico en las últimas semanas, según reveló Pilar Mejía, nieta de la intérprete, la semana pasada, reseñó este sábado el diario El Comercio.

Camucha fue figura estelar de la televisión peruana al convertirse en la principal figura del programa humorístico "El tornillo", junto a Alex Valle y Néstor Quinteros.

En los años 70, también trabaja en "Fotonovelas" y en los 80 en el popular programa "Risas y salsa" junto a Ricardo Fernández, Jesús Morales, Esmeralda Checa, Gisela Valcárcel, Álvaro Gonzáles y Justo Espinoza "Petipán", entre otros.

Entrada la década de los 90, fue conductora del programa "Camucha y tú" y luego del matinal femenino diario "Utilísima".

En el presente siglo XX también participó de programas de radio y televisión con menor incidencia.

También actuó en obras teatrales como "El regreso de las Brujas" (2003), "El Club de las Malcasadas" (2005), "Novio, marido y amante" (2006), "La pipa de la paz" (2010) y "Las Brujas" (2023).

Recientemente protagonizaba ‘Los Monólogos de la vagina’ en el Teatro Marsano (sector Miraflores, en Lima), puesta en escena que se vio obligada a abandonar por deterioro de su salud, con la promesa de regresar, lo que no sucedió porque la muerte la llevó al escenario inmortal, dejando tristeza en la familia y en todo un país que la amó.

“Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día. Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento", se lee en el comunicado publicado este sábado por la familia.