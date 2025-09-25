Películas "La gunguna" y "La güira y la tambora" se exhibirán gratis en Cristo Park

El cine itinerante Rueda Cine vuelve a Cristo Rey por segunda ocasión con dos funciones: el sábado 27 se proyectará "La gunguna", de Ernesto Alemany, y el domingo 28 será el turno de "La güira y la tambora", de Adrián Pucheu. Ambas exhibiciones iniciarán a las 6:00 de la tarde en el Cristo Park.

En su primera visita, realizada en febrero de 2025, "Rueda Cine" reunió a más de 600 personas por día y llevó su taller "Aprende Cine a escuelas de la comunidad", consolidando un vínculo especial con el público de Cristo Rey.

Ese impacto es la razón de este esperado regreso, ahora con nuevas películas y experiencias culturales, informaron los promotores.

"La gunguna" es una comedia que entrelaza múltiples historias alrededor de una diminuta pistola calibre 22, mostrando cómo un objeto aparentemente insignificante puede desencadenar grandes tragedias y absurdos en la sociedad.

Por su parte, "La güira y la tambora" explora la esencia de la música típica dominicana y la manera en que estos dos instrumentos, tan cotidianos como icónicos, marcan la identidad cultural del país.

“Queremos seguir llevando cine de calidad a las comunidades y regresar allí donde hemos sentido tanto apoyo. Cristo Rey nos recibió con entusiasmo y ahora volvemos con nuevas propuestas y sorpresas para todos”, destacó Antonio Alma Turull, director de Rueda Cine.