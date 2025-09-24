Actriz de "Harry Potter" denuncia le prohibieron asisitir a convencion de fans por tener OnlyFans

Jessie Cave, actriz que interpretó a Lavender Brown en Harry Potter y el misterio del príncipe, así como en las dos partes de Las reliquias de la muerte, reveló que fue excluida de una convención fan de Harry Potter por tener cuenta en OnlyFans.

Aunque también ofrece otro tipo de contenido, como Cave defiende que es su caso, la plataforma de suscripción es mayormente conocida por el contenido sexual o pornográfico que múltiples usuarios monetizan.

"Me enteré de que no me contrataron para una convención de Harry Potter porque ahora estoy en OnlyFans. Me dijeron que porque 'es un evento familiar y OnlyFans está asociado al porno'", comparte Cave a través de Substack.

"Esto me dejó perpleja, ya que algunos actores que van a convenciones (de hecho, la mayoría) han hecho series y películas en las que han rodado escenas de sexo y desnudos. ¡Yo solo juego con mi pelo!", añadió la actriz y subrayó que su canal es de contenido "no sexual", sino que va orientado al fetichismo del cabello desde lo sensual y no desde la desnudez.

Cave llevaba meses defendiendo la naturaleza no explícita de su cuenta y admite sentirse "cancelada" por una parte del fandom de la saga, además de asegurar que es su "momento de pasar página": "No me preocupa la posibilidad de que no haya más eventos de Harry Potter. Ahora habrá un nuevo elenco y son tiempos diferentes, además, llevo más de 15 años participando en convenciones y tengo suficientes fotos y recuerdos". Respecto a las reuniones de fans a las que ha acudido durante estos años, la intérprete confiesa que "lo que ganaba firmando fotos de mi cara era el único dinero que ganaba de verdad".

Tras la conclusión de Harry Potter, Cave ha encadenado durante su carrera apariciones breves o episódicas, como en Black Mirror, Call the Midwife o Industry, y papeles secundarios en el cine como en Pride (Orgullo). Entre sus roles más importantes, formó parte de las temporadas 5 y 7 de Trollied y figura como protagonista de la serie Buffering.

En el universo Harry Potter, Lavender Brown es una alumna de Gryffindor conocida por su carácter entusiasta y romántico, cuyo papel cobra protagonismo en El misterio del príncipe a través de su noviazgo con Ron Weasley, relación marcada por los gestos empalagosos y una rivalidad celosa con Hermione.

La joven actriz Sienna Moosah tomará el testigo de Cave como Lavender Brown en el reinicio de Harry Potter que prepara HBO Max en forma de serie, cuyo rodaje continúa en Londres con vistas a estrenar la primera temporada 2027. Moosah pertenece a un elenco encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

Los últimos fichajes confirmados para la serie, que constará de siete temporadas, una por cada volumen de la saga literaria de J.K. Rowling, son los de Warwick Davis, que volverá a ponerse en la piel del profesor Filius Flitwick, a quien dio vida en la saga de películas, Elijah Oshin como Dean Goyle, Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden como la profesor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey y Leigh Gill como Griphook, el duende que trabaja en el Banco de Gringotts.

Completan el reparto Tristan y Gabriel Harland, que darán vida a los gemelos Fred y George Weasley, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch, Anton Lesser como Garrick Ollivander, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirrell y Paul Whitehouse como Filch.