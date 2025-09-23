13 millones de dólares por 90 segundos en pantalla: lo que cobró Lady Gaga en "Wenesday 2"

La segunda temporada de Miércoles, disponible en Netflix, contó con la esperada y muy promocionada participación de Lady Gaga, que, además de componer un tema original para la serie, interpretó a Rosaline Rotwood.

Aunque la intervención de la actriz y cantante en pantalla fue muy breve, pues no llega a los dos minutos, las cifras que circulan sobre su remuneración apuntan a un caché extraordinario.

Según informa Forbes, Lady Gaga ganó 13 millones de dólares por 90 segundos en pantalla, lo que la convierte en la actriz mejor pagada de la segunda temporada de Miércoles.

A su cameo, que tuvo lugar en el sexto episodio de la temporada 2, se le sumó la composición de la canción de The Dead Dance para la ficción televisiva de Netflix, cuyo videoclip está dirigido por Tim Burton y abraza una estética gótica que dialoga con Miércoles y con el imaginario burtoniano.

En la temporada 2, The Dead Dance suena durante el baile de gala en Nevermore y acompaña una coreografía a dúo de Enid Sinclair (Emma Myers) y Agnes (Evie Templeton), que sigue los pasos del fenómeno viral del baile de la temporada 1 al ritmo del remix de Bloody Mary, canción también de Gaga. Según los supervisores musicales de la serie, Gaga contactó con el equipo de Miércoles tras la primera entrega y compuso The Dead Dance expresamente para el proyecto.

La aparición de Gaga en la segunda temporada, aunque breve, fue clave en la trama. Rosaline Rotwood trabajó en Nevermore en la década de 1960 y tuvo como alumna a Hester Frump, la abuela de Miércoles. Con dones psíquicos afines a los de Miércoles, la presencia del personaje interpretado por la cantante se produce en un pasaje onírico que deriva en una maldición de intercambio de cuerpos entre Miércoles y Enid.

"Lo pasé fenomenal trabajando en la segunda temporada de Miércoles, aunque solo fuese en una pequeña parte de la serie. Me encantó trabajar con Tim Burton, con Jenna y con todo el equipo, ha sido algo increíble. Gracias", aseguró Gaga en unas declaraciones recogidas por Variety.

Netflix aún no ha anunciado fecha de lanzamiento para la tercera entrega de Miércoles. No obstante, Alfred Gough y Miles Millar, sus creadores, ya anticiparon en una reciente entrevista con Collider que ya habían comenzado a trabajar en la sala de guionistas para la tercera temporada de Miércoles y que estaban "bastante avanzados" con los nuevos episodios.

Según apuntó Gough, "lo ideal" sería arrancar la filmación de los próximos ocho capítulos a finales de 2025. Esto permitiría que la temporada 3 se estrenase en 2027, ya que, como explicaron, se necesitan al menos 18 meses para tenerla lista.