La vida del pelotero Luis Polonia es llevada al cine en documental

La producción cinematográfica “El rey del hit: Luis Polonia” llegará a las salas de cine del país a partir del 30 de octubre de 2025, informaron las productoras Camino Films y Hamilton Films.

La cinta documental narra la vida del legendario beisbolista Luis Polonia, desde sus humildes orígenes en Santiago hasta convertirse en uno de los dominicanos más destacados en las Grandes Ligas y en un símbolo del deporte nacional.

El elenco incluye a figuras dominicanas como Héctor Acosta, Chilote Llenas, Starlyn Javier, Juan Marichal, Pappy Pérez, Ulises Rodríguez (alcalde de Santiago) y Miguel Tejada, quienes aportan valiosos testimonios sobre la historia de Polonia.

“Contar la vida de Luis Polonia ha sido un viaje de inspiración y orgullo nacional. Su historia está llena de lucha, gloria, errores y redención, y creemos que inspirará a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños sin rendirse”, comentó Eddy Jiménez, director de “El Rey del Hit”

“Luis Polonia es mucho más que un nombre en la historia del béisbol; es un ejemplo de lucha, perseverancia y resiliencia. Con esta película queremos inspirar a las nuevas generaciones y mostrar que los sueños se pueden alcanzar con disciplina y amor por lo que haces”, agregó Jiménez.

Video "Luis Polonia El Rey del Hit". Documental. Trailer.



El tráiler está disponible en todas las plataformas digitales de Camino Films y Hamilton Films, así como en las redes oficiales de la producción.

Con dirección cinematográfica de Eddy Jiménez y bajo la producción ejecutiva de Joseph Hamilton, la película se desarrolla en locaciones emblemáticas de Santiago y un diseño visual que transportará al público a cada etapa de la carrera de Polonia.