Smartfilms Dominicana escoge ganadores de primera edición

Tras una jornada que abarcó capacitaciones, concurso, festival y ruta peliculera, Smartfilms Dominicana llegó a su cierre con el anuncio de los ganadores de su primera edición.

Luego de recibir 240 cortometrajes de creadores de diferentes partes del país, en la Categoría Dominicana Vibra, “Larimar” de Joel Apolinar Domínguez obtuvo el premio mayor.

Mientras, en Ponte Pa’ Lo Tuyo, “Tu espada sin filo” de Santiago Crime logró el primer lugar; “Update” de Stiven Marte, el segundo, y “Matefix” de Sofía Mejía Cadavid, el tercero.

Además, el Premio del público fue para “Esencia Nativa” de Caryolin Brito, el actor Emilio José Blanco por el corto “Delio”, y la actriz Franchescka Peralta por “Tu espada sin filo”.

En tanto, recibieron una mención especial por su participación, esfuerzo, liderazgo y trabajo en equipo Wilson Espinosa de “Más allá del dolor”; Mención especial al cortometraje más inclusivo fue para “El mundo de Alex” de Pablo Taveras; Mención especial al ingenio y esfuerzo creativo para “Carta para el mangle” de Rodolfo Mejía; Mención especial del jurado por el valor de producción para “Delio” de Verónica Paulino Caba, y Mención especial del jurado por valor de la postproducción para “Enviado” de Freddy Jiménez.

Tras una inauguración con el actor Pablo Cruz, protagonista de “Chespirito, sin querer queriendo”, el festival de cortometrajes con celulares Smartfilms agotó una agenda de conversatorios como “Dominicanos en escena: la que nadie te dijo sobre actuar”, con la participación de los destacados actores Yasser Michelen, Lidia Ariza, Pepe Sierra y Vicente Santos, moderados por Marta González; charlas de formación y experiencias prácticas, como “Dirección de cine con celular by Samsung”, a cargo del actor y director Frank Perozo, y “Tu papel, tu momento: Domina el proceso de casting y proyecta tu talento”, con Margaret Tapia, Katherine Montes y Joel Polanco.

También se destacó el panel “De la idea a la gran pantalla”, con los directores Yoel Morales y Hans García; así como “Los SÍ y NO de la producción cinematográfica” con Archie López, Kendy Yanoreth y Katyuska Licairac como moderadora.

Otros encuentros de alto nivel incluyeron “Cine que se financia by Cibao”, con los productores Fernando Santos, Tanya Valette y Desiree Reyes; y el panel de cierre “Cine sin límites: Efectos visuales e inteligencia artificial en la industria latinoamericana”, dirigido por Andrés Valencia de Stargate Studios Colombia.

Smartfilms celebró así su primera edición en el país en las instalaciones de Caribbean Cinemas, Galería 360, consolidándose como una plataforma de formación, networking y exhibición de talentos emergentes y consagrados del séptimo arte.