DiCaprio explora la "humanidad" en el "mundo de extremos" de 'Una batalla tras otra'

"En un mundo de extremos” el actor estadounidense Leonardo DiCaprio ha conseguido encontrar “humanidad” a través de su personaje Bob Ferguson, un exrevolucionario retirado que en la cinta ‘Una batalla tras otra’ pelea por liberar a migrantes y a la vez proteger a su hija.

“Es una película muy entretenida, con tres personajes que tienen mucha humanidad e intentan seguir con su camino en un mundo de extremos. Son un espejo de la sociedad y del mundo en el que vivimos”, explicó este viernes el artista de 50 años en rueda de prensa en Ciudad de México.

Video Mira el tráiler de "Una batalla tras otra", protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti



La adaptación del libro de Thomas Pynchon 'Vineland' (1990), es un relato sobre grupos radicales que defienden los derechos de migrantes y afroamericanos atacando a miembros de del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) o robando bancos para financiarse.

En medio de esta persecución se encuentra Bob, que años después de abandonar la lucha tendrá que volver para proteger a su hija Willa, interpretada por Chase Infiniti.

En esta presentación mundial de la producción, el actor Benicio del Toro (Sicario, Usual Suspects) y el cineasta Paul Thomas Anderson (Boogie Nights) acompañan a DiCaprio e Infiniti en una sátira, que aunque es muy política, tiene su "corazón” en la relación padre e hija.

“La comedia y el humor vinieron de una manera natural. Es un hombre que viene del espionaje y de ser revolucionario, pero que no tiene soluciones para todo. A través de su hija intenta conectar con una nueva generación en un momento muy real”, subrayó DiCaprio.

Una película “optimista”

A pesar de la actual situación de la industria del cine, que se encuentra en uno de sus peores años de recaudación en la historia, Thomas Anderson se siente “optimista” no solo con la industria, sino “con las generaciones que vienen detrás”.

“Creo en el optimismo, me siento optimista cuando veo a Chase y otras generaciones atrás, lo veo en mis hijas. Creo que las películas y el cine van a estar en buenas manos”, explicó agradecido por la llegada de su película más esperada tras 16 años de trabajo y por la que dieron ganas de “ponerse de rodillas y agradecer al público que la vea en cines”.

Para el ocho veces nominado a los Oscar, lo valioso de la cinta es “la lucha” de la niña y todos los jóvenes de hoy en día, un punto de vista que le gustaría fuera “el sentimiento principal en la conversación” que provoque el estreno.

Esa responsabilidad y legado fue también una de las mayores preocupaciones de Del Toro, que junto a DiCaprio se sintió como un “líder” durante el rodaje para todas las personas que no eran intérpretes profesionales y que participaron en la cinta.

“A Paul le encanta el proceso del actor. Trajo a muchos no actores a participar con nosotros. Mi personaje es un líder y eso empieza cuando pusimos a estos actores a creer. Leo y yo tuvimos que ser líderes para que nos siguieran, y eso fue parte de la química”, argumentó sobre el proceso.

Su personaje, Sergio, es un latino que trata de ayudar a migrantes ilegales y esconderlos del ICEen la frontera de California.

“Un héroe americano y el amigo que todos queremos”, según confesó el intérprete puertorriqueño.

‘Una batalla tras otra’ se estrena el próximo 25 de septiembre internacionalmente en salas.