Jane Fonda, Leonardo DiCaprio, Morgan Freeman y más lamentan la muerte de Robert Redford

Figuras de Hollywood y fanáticos del cine lamentaron la muerte de Robert Redford, expresando afecto y admiración por el actor, director ganador del Oscar y fundador del Festival de Cine de Sundance.

El actor Colman Domingo afirmó que Redford tuvo un impacto duradero en el cine, y el director Ron Howard calificó su trabajo en el Festival de Cine de Sundance como un punto de inflexión. El director de "Reservation Dogs", Sterlin Harjo, afirmó que Redford empoderó a los cineastas. Tanto Hillary Clinton como Donald Trump expresaron su admiración por su trabajo.

Redford murió el martes “en su casa en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de aquellos a quienes amaba”, dijo la publicista Cindi Berger.

A continuación se presenta un resumen de algunas reacciones notables a la muerte de Redford y su legado.

Jane Fonda

Esta mañana me impactó profundamente leer que Bob se había ido. No puedo parar de llorar. Significaba mucho para mí y era una persona maravillosa en todos los sentidos. Defendió una América por la que debemos seguir luchando. — en un comunicado.

Leonardo DiCaprio

Fue una gran pérdida para nuestra comunidad. No solo era un actor increíble —todos conocemos su trabajo—, sino también su talento como director, en películas como "Quiz Show". Fue uno de los primeros en hacer thrillers políticos —"Los tres días del cóndor", "Todos los hombres del presidente"—... allanó el camino para películas como esta, pero sobre todo, fue un firme líder ambiental y miembro del NRDC, como yo, y luchó por los derechos indígenas; la lista es interminable. Hoy perdimos a una leyenda. — en una entrevista con The Associated Press.

Ethan Hawke

Robert Redford, nuestro máximo defensor del cine independiente, incansable defensor de la narrativa auténtica y un ambientalista apasionado. El legado de Robert permanece arraigado en nuestra cultura, transformado por su arte, su activismo y la fundación del Instituto y Festival de Cine de Sundance. — en Instagram.

Marlee Matlin

Nuestra película, CODA, captó la atención de todos gracias a Sundance. Y Sundance se hizo realidad gracias a Robert Redford. Un genio ha fallecido. Descanse en paz, Robert. — en X.

Ron Howard

#QEPD y gracias a Robert Redford, una figura cultural tremendamente influyente por sus decisiones creativas como actor, productor y director, y por lanzar el Festival de Cine de Sundance, que impulsó el movimiento del cine independiente estadounidense. Una revolución artística. — en X.

Kerry Washington

“No fue solo un visionario que transformó el cine estadounidense, fue un alma generosa y amable que nos enseñó a quienes estábamos a su alrededor un sinfín de lecciones sobre arte, cultura, naturaleza, narrativa, fama y familia”. — en Instagram

Sterlin Harjo

“Mi carrera y mi camino como joven estuvieron definidos por su compromiso de apoyar el cine independiente y, especialmente, su compromiso de empoderar al cine y a los narradores nativos”. — en Instagram.

Octavia Spencer

Desde Butch Cassidy hasta Sundance, fusionó arte y activismo como pocos. Su fuerza serena permanecerá en cada cuadro que dirigió, cada festival que promovió y cada artista que animó. — en Instagram.

Donald Trump

Robert Redford fue genial. Tuvo una serie de años en los que nadie lo superó. — a los periodistas.

Antonio Banderas

Nos deja Robert Redford, un ícono del cine en todos los sentidos. Actor, director, productor y fundador del Festival de Sundance. Su talento seguirá conmoviéndonos por siempre, brillando a través de los fotogramas y en nuestra memoria. Descanse en paz .

Stephen King

Robert Redford ha fallecido. Formó parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años 70 y 80. Cuesta creer que tuviera 89 años. — en X.

Mark Ruffalo

Así es un verdadero héroe estadounidense. Un hombre que unió a la gente, vivió y practicó la empatía, y creó organizaciones buenas y útiles que mejoraron la vida de las personas e incluyeron a todos los interesados. Por favor, recuérdenlo bien. — en Instagram.

Hillary Clinton

Siempre admiré a Robert Redford, no solo por su legendaria carrera como actor y director, sino por lo que vino después. Defendió valores progresistas como la protección del medio ambiente y el acceso a las artes, a la vez que creaba oportunidades para las nuevas generaciones de activistas y cineastas. Un auténtico ícono estadounidense. — en Instagram.

Morgan Freeman

Hay ciertas personas con las que sabes que conectarás. Después de trabajar con Robert Redford en Brubaker en 1980, nos hicimos amigos al instante. Volver a trabajar con él en Una vida inconclusa fue un sueño hecho realidad. Descansa en paz, amigo. — en Instagram.

James Gunn

Crecí con sus películas: sus interpretaciones serenas y espontáneas, y su gracia omnipresente. Era LA estrella de cine y lo extrañaremos muchísimo. — en Instagram.

Colman Domingo

Con cariño y admiración. Gracias, Sr. Redford, por su huella imborrable. Perdurará por generaciones. Descanse en paz. — en X.

Ry Russo-Young

Gran parte del trabajo de Redford, tanto en pantalla como fuera de ella, se ha centrado en crear películas desafiantes, veraces y significativas. El Festival de Cine de Sundance, que él fundó, fue el hogar creativo de muchos de nosotros en el cine independiente. Agradecido por todo lo que nos ha dado. — en Instagram.

El gobernador de Utah, Spencer Cox

Hace décadas, Robert Redford llegó a Utah y se enamoró de este lugar. Apreciaba nuestros paisajes y forjó un legado que convirtió a Utah en un hogar para la narración y la creatividad. A través de Sundance y su dedicación a la conservación, compartió Utah con el mundo. — en un comunicado.

Cary Elwes

“No había tantas leyendas imponentes que sobresalieran en nuestro hogar cuando yo era niño, pero Robert Redford sin duda era una de ellas”. — en Instagram.

Instituto Sundance

“La visión de Bob de un espacio y una plataforma para voces independientes lanzó un movimiento que, más de cuatro décadas después, ha inspirado a generaciones de artistas y redefinido el cine en los EE. UU. y en todo el mundo”. — en una declaración.