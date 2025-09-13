Henry Cavill se lesiona durante rodaje de película

Aunque el inicio del rodaje estaba previsto para este septiembre, la producción del remake de Los inmortales, película de culto de los años 80 con Sean Connery y Christopher Lambert, se pospone debido a una lesión de su protagonista. Henry Cavill, que interpretará a Connor MacLeod en el largometraje dirigido por Chad Stahelski (John Wick), sufrió el percance durante la fase de entrenamiento en preproducción.

Además de informar de la lesión de Cavill, Deadline revela que este incidente retrasa el arranque del rodaje hasta "probablemente" comienzos de 2026. La naturaleza de la lesión no se ha detallado, pero el parón podría impactar a la ventana de estreno, originalmente estimada entre 2027 y 2028, en función de la recuperación del actor y de la nueva planificación logística.

El entrenamiento con armas y coreografías es un eje central del método de Chad Stahelski, aquí aplicado a duelos de espada de gran exigencia física, de modo que una incidencia de esta clase afecta enormemente a una película repleta de acción. Con el inicio desplazado a principios de 2026, el equipo debe ajustar la disponibilidad de especialistas y del reparto a cuando el intérprete reciba el alta. Se desconoce si el retraso del rodaje afecta a la agenda de alguno de sus protagonistas.

Además de Cavill, el reinicio de Los inmortales cuenta con Dave Bautista como el feroz y temible Kurgan, enemigo de Connor MacLeod, y con Russell Crowe como el espadachín Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez, mentor del protagonista. Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou y Max Zhang completan los fichajes más recientes.

Estrenada hace cuatro décadas, Los inmortales dio pie a cuatro secuelas, dos series de acción real y varias derivaciones animadas y literarias. El reinicio pretende actualizar ese legado con una estética contemporánea (descrita por su director en entrevistas recientes como "John Wick con espadas") y con especial énfasis en la mitología de los inmortales, sus reglas y su historia a través de los siglos. Stahelski lleva años desarrollando la nueva etapa con la intención de construir un universo que se expanda más allá de una sola cinta.

Los inmortales (1986), protagonizada por Christopher Lambert y Sean Connery, presentaba a una raza de humanos inmortales que solo podían morir si eran decapitados por otros como ellos. El relato seguía al escocés Connor MacLeod, que había logrado llegar hasta la época actual al igual que el sanguinario Kurgan, a quien debía enfrentarse porque, como explica célebremente el filme, "solo puede quedar uno".